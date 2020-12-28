Особый противопожарный режим ввели в Иркутской области

Общество, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Режим будет действовать в новогодние праздники



В Иркутской области в период новогодних и рождественских праздников, с 28 декабря 2020 года до 11 января 2021 года, введён особый противопожарный режим.



Предусмотрены дополнительные требования пожарной безопасности, а также комплекс профилактических мероприятий, направленных на предупреждение пожаров.



- Особый противопожарный режим подразумевает усиление охраны объектов, непосредственно обеспечивающих жизнедеятельность населения, охраны общественного порядка и федерального государственного пожарного надзора за соблюдением требований пожарной безопасности. Также обеспечение своевременного реагирования сил и средств, обеспечение готовности систем связи и оповещения населения, организацию и проведение встреч с жителями и ежедневных рейдов по семьям, находящимся в социально опасном положении, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

