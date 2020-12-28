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Особый противопожарный режим ввели в Иркутской области

Особый противопожарный режим ввели в Иркутской области
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Режим будет действовать в новогодние праздники

В Иркутской области в период новогодних и рождественских праздников, с 28 декабря 2020 года до 11 января 2021 года, введён особый противопожарный режим.

Предусмотрены дополнительные требования пожарной безопасности, а также комплекс профилактических мероприятий, направленных на предупреждение пожаров.

- Особый противопожарный режим подразумевает усиление охраны объектов, непосредственно обеспечивающих жизнедеятельность населения, охраны общественного порядка и федерального государственного пожарного надзора за соблюдением требований пожарной безопасности. Также обеспечение своевременного реагирования сил и средств, обеспечение готовности систем связи и оповещения населения, организацию и проведение встреч с жителями и ежедневных рейдов по семьям, находящимся в социально опасном положении, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
противопожарный режим
 
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