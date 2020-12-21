В Улан-Удэ днём до- 12
По данным Бурятского гидрометцентра, 21 декабря по республике местами небольшой снег, по Прибайкалью до умеренного. Ветер западный 5-10, днём в отдельных районах до 15 м/с, позёмка. Температура ночью -20-25, местами -30-35, по Прибайкалью при снеге -10-15, днём -11-16, местами -3-8, по северу и центру местами -18-23.
В Улан-Удэ ночью без осадков, днём небольшой снег. Ветер ночью слабый, днём западный 5-10 м/с. Температура ночью -20-22, днём -10-12.
В Бурятии местами небольшой снег
Общество, Фото:
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