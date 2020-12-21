В Бурятии местами небольшой снег

В Улан-Удэ днём до- 12



По данным Бурятского гидрометцентра, 21 декабря по республике местами небольшой снег, по Прибайкалью до умеренного. Ветер западный 5-10, днём в отдельных районах до 15 м/с, позёмка. Температура ночью -20-25, местами -30-35, по Прибайкалью при снеге -10-15, днём -11-16, местами -3-8, по северу и центру местами -18-23.



В Улан-Удэ ночью без осадков, днём небольшой снег. Ветер ночью слабый, днём западный 5-10 м/с. Температура ночью -20-22, днём -10-12.





