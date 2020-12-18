Обе картины представляют культурную ценность
Две картины «Пейзаж с рекой» и «Старый рыбак», созданные в северной Европе более 50 лет назад, передали читинские таможенники в музейно-выставочный центр Забайкальского края. Картины были изъяты в пункте пропуска МАПП Забайкальск у гражданина Китая, выезжавшего домой.
- Гражданин Китая пытался вывезти картины в октябре 2018 года. При этом разрешительные документы на вывоз картин не предъявил. Также он не указал их в пассажирской таможенной декларации, - сообщил заместитель начальника Читинской таможни Алексей Рожнов.
Экспертиза показала, что картины являются произведениями искусства, и относятся к категории культурных ценностей. Картины написаны на холсте масляными красками. На лицевой стороне одной из них имеется авторская подпись. Информацию о художнике установить не удалось.
Стоимость картин, по оценке экспертов, составляет более 120 тысяч рублей.
Решением суда Забайкальского края правонарушитель был привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.16.2 (недекларирование товара по установленной форме) и ст.16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз (вывоз) товаров из РФ).
Картины были конфискованы. Управление министерства культуры по Дальневосточному федеральному округу приняло решение о передаче их музейно-выставочному центру Забайкальского края, сообщили в пресс-службе Читинской таможни.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно Читинская таможня передала в музей старинные самовары.
Читинская таможня передала в музей конфискованные картины
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Обе картины представляют культурную ценность
Специалисты исследовали 205 проб кондитерской продукции
Учёные озвучили выводы после крупного исследования
Объём посадок увеличат на несколько тысяч гектаров
Все работы планируется завершить 25 декабря
Работу теплоснабжения города теперь можно отслеживать онлайн
Из них 18 человек были с подтверждённым либо подозрением на короновирус
В Бурятии новогодний подарок в пять тысяч рублей получат более 100 тысяч детей
Выделка шкур – это очень сложный процесс, поясняют специалисты
У мужчины возникли проблемы с купленным автомобилем
Сегодняшний наш очерк посвящён Юрию Унтанову – слесарю котельного цеха Улан-Удэнской ТЭЦ-1
О Дашиме Галсановой вспоминают как о замечательном педагоге
Работы «встали» из-за уволившегося водителя
Коронавирус вновь выявили у более 200 жителей Бурятии
Адвокату потребовалась помощь прокуратуры