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Читинская таможня передала в музей старинные самовары

Читинская таможня передала в музей старинные самовары
Общество,  Фото:Читинская таможня
Тульские самовары были изготовлены в начале ХХ века

Два тульских самовара передали читинские таможенники в Забайкальский краеведческий музей в Чите. Самовары были изъяты при таможенном контроле багажа в пункте пропуска МАПП Забайкальск у россиянина и гражданина КНР. Самовары пытались вывезти в Китай, сообщили в пресс-службе Читинской таможни.

Экспертиза установила, что самовары изготовлены в 1911-1917 гг. и относятся к категории культурных ценностей. Самовары угольные, изготовлены из латуни, имеются надписи «Тула», «Товар торгового дома бр. Шемариныхъ въ Тулѣ».

- Вывоз культурных ценностей возможен на основании свидетельства на право вывоза культурных ценностей с территории РФ, выдаваемого министерством культуры РФ или его территориальными органами по результатам проведенной экспертизы. Правонарушители были привлечены к административной ответственности по ч.1 ст.16.2 КоАП РФ за недекларирование товара по установленной форме. Самовары были изъяты, - сообщил начальник отдела распоряжения имуществом и исполнения постановлений уполномоченных органов Читинской таможни Павел Кондрин.


Читинская таможня регулярно передает в музеи Забайкальского края конфискованные культурные ценности, задержанные при попытках незаконного вывоза из России. Так в сентябре 2020 года таможенники передали в краеведческий музей города Нерчинск 14 старинных монет Российской империи.

Справка:

История знаменитых братьев-самоварщиков Шемариных началась с их отца, который был выходцем из простого народа. Кузнец Иван Шемарин, получив вольную, переехал с семьей в Тульскую губернию в 1887 году, где и начал самоварное дело. К нему несколько лет спустя присоединились и повзрослевшие сыновья. Самовары Шемариных славились тогда на всю Россию. Их называли «Национальной русской гордостью».
Таможня музей конфискация
 
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