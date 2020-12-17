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Бурятская борица взяла бронзу личного Кубка мира

Бурятская борица взяла бронзу личного Кубка мира
Общество, 
Из трёх спортсменок, представляющих Бурятию, медаль завоевала одна

Борица Вероника Чумикова, выступающая в параллельном зачёте за Бурятию и Чувашию, стала призёром личного Кубка мира, который проходит в столице Сербии Белграде. Чумикова, выступающая в весе до 57 кг, завоевала бронзу. В борьбе за эту медаль она одержала победу над Алёной Колесник из Азербайджана.

На пути к медали Вероника Чумикова уступила лишь в полуфинале индийской спортсменке Аншу Малик.

Победу в этой весовой категории одержала представительница Молдовы Анастасия Никита. Аншу Малик из Индии, не пустившая Веронику Чумикову в финал, стала серебряным призёром.

Вероника Чумикова тренируется под руководством Ольги Смирновой, Цыденжаба Гулгенова и Николая Белова.

На личном Кубке мира-2020 выступили ещё две представительницы Бурятии. Молодая борица Евгения Захарченко уступила в четвертьфинале. Мария Кузнецова, которая также представляет Бурятию и Чувашию, боролась за бронзу со спортсменкой из Болгарии Мими Христовой. К сожалению для бурятских поклонников борьбы, Христова одержала победу на туше.

Как сообщал «Байкал-Daily», на чемпионате России по женской борьбе-2020, который проходил в сентябре в Казани, те же Мария Кузнецова и Вероника Чумикова взяли серебряные медали. Евгения Захарченко завоевала бронзу.
спорт вольная борьба
 
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