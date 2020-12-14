Бойцы муай-тай Бурятии завоевали 9 медалей кубка и первенства России

Общество, Фото: федерация тайского бокса – муай-тай РБ

«Золото» у Бато Бадархаева, Кристины Новокрещенных и Дарьи Ербаевой



С 5 по 13 декабря в деревне Большой Суходол Городецкого района Нижегородской области прошли кубок и первенство России по тайскому боксу. В соревнованиях приняло участие более 800 участников. Бурятию представляло 17 спортсменов из трёх клубов тайского бокса и четырёх спортивных школ Улан-Удэ и села Иволгинск: СК «Булгантай», «Аварга», «Клинч03», СШ №16 «Забайкалец», СШОР №11, СШ Иволгинского района и других.



Бронзовые медали первенства завоевали воспитанники тренера Оюны Абдулмуслимовой иволгинцы Илья Бекетов и сёстры Алина и Альбина Герасимовы. Также бронзовой награды добилась Екатерина Карнакова, воспитанница тренера Владимира Ломакина.



Первое «золото» принесла в копилку команды Бурятии Дарья Ербаева, победив в финале решением судей свою землячку Елизавету Бадмацыренову, в итоге получившую серебряную медаль. Это первый успех на таком уровне у молодого тренера Дарьи – Ольги Межениной.



Первое место в кубке России и второе золото Бурятии завоевала Кристина Новокрещенных. Она тренируется в СК «Аварга» и СШ №16 «Забайкалец» у Баира Санжимитыпова и Виктора Поломошина. Отметим, что для республики это первая золотая медаль и первое место на кубке России по тайскому боксу среди женщин. Представительница СШОР №11 Наталия Коростелева получила «серебро» кубка России Наталия. Тренирует спортсменку Амгалан Дылыков.



Главную и самую престижную награду – первое место и золотую медаль кубка России по тайскому боксу среди мужчин завоевал Бато Бадархаев. Проиграв первый раунд из-за жесткого нокдауна, второй и третий раунд Бато полностью доминировал, разрывал дистанцию, эффективно наносил удары, выводил из равновесия соперника, бросал и теснил к канатам. В итоге он победил со счётом 29:28. Во многом эта заслуга и секундантов Ломакина Владимира и Константина Сизых, которые правильно и грамотно вели бой. В итоге у бурятской команды три «золота», два «серебра» и 4 «бронзы».



Среди женщин в тяжёлой весовой категории Бурятию представляла серебряная призёрка первенства мира София Матхеева. К сожалению, во взрослой категории Софии выйти на ринг не получилось из-за отсутствия соперниц. Однако её кандидатура будет рассмотрена для включения в резерв сборной. Об этом сообщает пресс-служба федерации тайского бокса – муай-тай РБ.

