Парень изготовил почти полкило гашишного масла
23-летнего житель города Могоча Забайкальского края признан виновным в незаконном изготовлении и хранении без цели сбыта наркотического средства в значительном размере.
Судом установлено, что в августе молодой человек незаконно изготовил и хранил у себя дома гашишное масло в значительном размере - 0,439 гр.
Преступление молодым человеком совершенно в период условного осуждения за совершенное ранее аналогичное преступление.
Суд признал парня виновным, отменил условное осуждение и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев в колонии общего режима, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Забайкалец получил срок за наркотики
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