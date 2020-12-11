Забайкалец получил срок за наркотики

Парень изготовил почти полкило гашишного масла



23-летнего житель города Могоча Забайкальского края признан виновным в незаконном изготовлении и хранении без цели сбыта наркотического средства в значительном размере.



Судом установлено, что в августе молодой человек незаконно изготовил и хранил у себя дома гашишное масло в значительном размере - 0,439 гр.



Преступление молодым человеком совершенно в период условного осуждения за совершенное ранее аналогичное преступление.



Суд признал парня виновным, отменил условное осуждение и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев в колонии общего режима, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

