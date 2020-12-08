Жителей Бурятии просят не заводить пакет с пакетами

Улан-удэнцев просят сдать пакеты на переработку
Жителей Бурятии призывают сдавать пластиковые пакеты на переработку. Министерство природы республики опубликовало список адресов приёма вторсырья в Улан-Удэ.
- Пакет с пакетами уже трещит по швам? Не хочешь заводить второй? Не вздумай выбрасывать их. Сдай на переработку. Не ленись, сдай пластик на переработку и спаси планету! – призывают в министерстве.
Пластик и другое вторсырье в Улан-Удэ можно сдать здесь:
ул. Ключевская 31а;
ул. Жердева 90а;
ул. Советская 1;
ул. Бийская 12;
ул. Октябрьская 27;
ул. Цивилева 32.
Улан-удэнка рассказала, как находилась в ковидном госпитале 10 дней
Эксперимент этого года себя оправдал
В связи с возобновлением учебных занятий в школах Иволгинского района сотрудники ГИБДД провели акцию «Свет дарит жизнь»
ЕДДС городской администрации победила в региональном конкурсе МЧС России
В День Героев Отечества общественники подарят подарки ветеранам
Лесхозы Бурятии приступили к заготовке ёлок для жителей к новогодним праздникам.
Среди предложений было «Урагшаа» или «Соембо»
Для участия в конкурсе нужно смастерить кормушку и подкармливать птиц
Иркутск потерял легендарного советского промышленника
Путешественники из Кореи посетили Центральный рынок и пытались познакомиться с подругами невесты
В республике похолодает до -37
Население Солдатского и Истока скоро достигнет 15 тысяч человек.
Ранее на эту меру соцподдержки направили 235 миллионов рублей
По скандалу вокруг поднявшей руку на ребёнка учительницы высказались она сама, замминистра образования и детский омбудсмен
Tele2 подвела итоги развития сети 4G-интернета в республике