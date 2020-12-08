Жителей Бурятии просят не заводить пакет с пакетами

ул. Цивилева 32.







Жителей Бурятии призывают сдавать пластиковые пакеты на переработку. Министерство природы республики опубликовало список адресов приёма вторсырья в Улан-Удэ.- Пакет с пакетами уже трещит по швам? Не хочешь заводить второй? Не вздумай выбрасывать их. Сдай на переработку. Не ленись, сдай пластик на переработку и спаси планету! – призывают в министерстве.Пластик и другое вторсырье в Улан-Удэ можно сдать здесь:ул. Ключевская 31а;ул. Жердева 90а;ул. Советская 1;ул. Бийская 12;ул. Октябрьская 27;