В Улан-Удэ продлили голосование по скверу имени Пушкина

В следующем году в этом сквере планируется отремонтировать постамент памятника Пушкину, установить 13 скамеек, 21 урну, 7 цветочниц и 24 светильника.





Администрация Железнодорожного района продлила голосование среди горожан по концепции благоустройства территории сквера имени Пушкина, который находится по улице Хоца Намсараева.Голосование продлится до 23 декабря 2020 года. Поставлен один вопрос: «Нравится ли вам дизайн-проект благоустройства сквера?»Принять участие в голосовании можно на сайте администрации Улан-Удэ, в разделе «Активный горожанин», подраздел «голосования».Летом в ходе интерактивного голосования на сайте «Активный горожанин» улан-удэнцы выбрали общественную территорию, которую нужно благоустроить в первую очередь в 2021 году. Наибольшее количество голосов набрала общественная территория, прилегающая к Гостиным рядам – 32% голосов. Сквер им. Пушкина оказался на втором месте и набрал 31% голосов.