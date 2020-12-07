 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 декабря

06 декабря

Популярное

В Улан-Удэ продлили голосование по скверу имени Пушкина

В Улан-Удэ продлили голосование по скверу имени Пушкина
Общество,  Фото:сайт администрации Улан-Удэ
Голосование продлится до 23 декабря

Администрация Железнодорожного района продлила голосование среди горожан по концепции благоустройства территории сквера имени Пушкина, который находится по улице Хоца Намсараева.

В следующем году в этом сквере планируется отремонтировать постамент памятника Пушкину, установить 13 скамеек, 21 урну, 7 цветочниц и 24 светильника.


Голосование продлится до 23 декабря 2020 года. Поставлен один вопрос: «Нравится ли вам дизайн-проект благоустройства сквера?»

Принять участие в голосовании можно на сайте администрации Улан-Удэ, в разделе «Активный горожанин», подраздел «голосования».

Летом в ходе интерактивного голосования на сайте «Активный горожанин» улан-удэнцы выбрали общественную территорию, которую нужно благоустроить в первую очередь в 2021 году. Наибольшее количество голосов набрала общественная территория, прилегающая к Гостиным рядам – 32% голосов. Сквер им. Пушкина оказался на втором месте и набрал 31% голосов.
сквер благоустройство
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ лицей подарил отделению детской онкологии технику
В Улан-Удэ лицей подарил отделению детской онкологии технику
Общество, 07.12.2020
Техника предназначена для ухаживающих за своими детьми родителей
В Бурятии на новогодние утренники не пустят аниматоров и родителей
В Бурятии на новогодние утренники не пустят аниматоров и родителей
Общество, 07.12.2020
В Бурятии назвали условия проведения новогодних утренников и ёлок в детсадах и школах
В Бурятии почти тысяча дольщиков получат квартиры или компенсации
В Бурятии почти тысяча дольщиков получат квартиры или компенсации
Общество, 07.12.2020
В Бурятии рассказали, как решается проблема обманутых дольщиков
В Бурятию идёт похолодание
В Бурятию идёт похолодание
Общество, 07.12.2020
Синоптики прогнозируют приход холодного воздуха с Арктического побережья
В Бурятии сотрудники МЧС обучат школьников
В Бурятии сотрудники МЧС обучат школьников
Общество, 07.12.2020
Лекции прослушают учащиеся 1-8 классов
Борица из Ангарска отправится на Кубок мира
Борица из Ангарска отправится на Кубок мира
Общество, 07.12.2020
Всего в состав сборной страны вошли десять спортсменок
Пропавший в Улан-Удэ бывший контрактник стал бродягой
Пропавший в Улан-Удэ бывший контрактник стал бродягой
Общество, 07.12.2020
Пропавший бывший военный нашёлся возле кладбища
Школьников из Бурятии зовут на чемпионат по Dota 2
Школьников из Бурятии зовут на чемпионат по Dota 2
Общество, 07.12.2020
Всероссийская киберспортивная школьная лига набирает участников
В Бурятии сфотографировали «воробьиную столовую»
В Бурятии сфотографировали «воробьиную столовую»
Общество, 07.12.2020
Птицы лакомились оставшимися на дереве плодами
Эпизод из фильма «Любовь и голуби» переозвучили на бурятский
Эпизод из фильма «Любовь и голуби» переозвучили на бурятский
Общество, 07.12.2020
Смешное видео представила председатель ТОСа из Бурятии
МФЦ обратился с просьбой к жителям Бурятии
МФЦ обратился с просьбой к жителям Бурятии
Общество, 07.12.2020
Жителей просят обращаться в МФЦ в электронном варианте
В Улан-Удэ светофорам присваивают QR-коды
В Улан-Удэ светофорам присваивают QR-коды
Общество, 07.12.2020
Улан-Удэ взял на вооружение московский опыт со светофорами

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^