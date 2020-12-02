В Улан-Удэ показали, как мастерили главную звезду

В комитете городского хозяйства рассказали о новой звезде, которая украшает главную ёлку столицы Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», звезду было решено заменить на более крупную после жалоб улан-удэнцев, которые сказали, что звезда маленького размера. Тогда примерили шаблон новой звезды.
По просьбам горожан МБУ «Горсвет», подведомственное учреждение комитета городского хозяйства, изготовило новую звезду из алюминия, и украсило её красными светодиодами.
- Ёлка будет теперь светиться каждый день с сегодняшнего вечера. В зимнее время архитектурная подсветка в городе включается с 17:00, звезда и гирлянды ёлки будут работать в таком же режиме, - сообщили в комитете городского хозяйства.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне ёлку украсили и она засияла яркими огнями. Тысячу красных и золотых шаров в течение нескольких дней на ветки повесили сотрудники МБУ «Горсвет». Также они закончили монтаж гирлянды общей протяжённостью свыше 2 километров.
В комитете заявляют, что высота главной ёлки составляет 27,5 метра. Она оборудована надёжной защитой от ветров: конструкцию в основании удерживает 45-тонный бетонный груз из блоков ФБС, плюс каркас сделан из стали и сам весит несколько десятков тонн. Ёлку сосновыми веткам украшало МБУ «Городское лесничество».