В Улан-Удэ показали, как мастерили главную звезду

Как сообщал «Байкал-Daily», звезду было решено заменить на более крупную после жалоб улан-удэнцев, которые сказали, что звезда маленького размера. Тогда примерили шаблон новой звезды.





- Ёлка будет теперь светиться каждый день с сегодняшнего вечера. В зимнее время архитектурная подсветка в городе включается с 17:00, звезда и гирлянды ёлки будут работать в таком же режиме, - сообщили в комитете городского хозяйства.









В комитете заявляют, что высота главной ёлки составляет 27,5 метра. Она оборудована надёжной защитой от ветров: конструкцию в основании удерживает 45-тонный бетонный груз из блоков ФБС, плюс каркас сделан из стали и сам весит несколько десятков тонн. Ёлку сосновыми веткам украшало МБУ «Городское лесничество».















