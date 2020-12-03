Снимки модели из Бурятии появились в журнале ELLE

Реклама с уроженкой Бурятии, моделью Сарюной Цыдыповой пояснились на страницах журнала ELLE Russia. Сарюна продемонстрировала линию средств по уходу.
Девушка предстала в необычных образах, с интересными причёсками и «нюдовым» макияжем.
В комментариях подписчики её страницы смайликами выражали свои эмоции. В основном, это были огоньки, сердечки и поднятые вверх большие пальцы.
Недавно модель призналась, что немного поправилась. Для обычного человека прибавка в весе на три килограмма может быть даже незаметна. Но по словам Сарюны, для модели это «трагедия».
- Во многих агентствах в контракте прописаны твои параметры, с которых ты не можешь выйти. Из-за чего я набрала 3 кг? Питалась вечером после работы, втихаря от мамы брала печенье на самой верхней полки, пила кофе с сиропами, ела большими порциями и на последок заедала солёным под вечер (суши, пирожное, лапша с различными соусами это зло (вкусное зло)) и поэтому, большое количество воды задержалось в организме, - призналась модель.
- В итоге уже неделю ППшничаю. Я начала вести блокнот моих упражнений и еду, которую я буду есть во время сбрасывания «жиров». Постепенно начинаю привыкать, - написала Сарюна.
По её словам, самой простые секреты похудения – это больше движения, отказ от вечерней еды («если уж совсем голодная - салат лучший выбор»), отказ от сладкого, мучного и солёного, а также употреблении больше зелени и белка.
Как сообщал «Байкал-Daily», в середине октября Сарюна снималась в ролике Vogue.