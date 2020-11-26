Бурятский лама призвал отказаться от «заказа» хурала

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Вандан лама пояснил частую ошибку верующих



Вандан лама из Бурятии на своей странице в соцсети призвал верующих отказаться от фразы «заказать хурал» (молебен – ред.)



- Часто мне говорят: «Нам нужно заказать тот или иной хурал». Нам, мыслящим буддистам, верующим и прихожанам нужно перестать говорить: «Я заказал хурал». Это равнозначно словам «я купил молитву». Правильнее говорить: «Я записал своё имя на хурал» или «Я внёс свои имена на Сахюусан хурал». Важно различать смысл этих двух действий ума, - пояснил Вандан ламаю



Он отметил, что, несмотря на трудности с пандемией коронавируса, ламы в дацанах стараются проводить все хуралы, согласно канонам, ежедневно. По всем собранным средства идёт строгий учёт, заверил буддийский священнослужитель. Он пояснил, что финансовый отчёт в начале года направляется Пандито Хамбо Ламе и ревизионной комиссии Сангхи России.

