В столице Забайкалья состоялся финал конкурса школьных экскурсоводов
С 23 по 24 ноября в Чите прошёл финальный этап конкурса «Юный гид». По итогам рассмотрения материалов в финал конкурса были отобраны 18 проектов в номинации «Экскурсия».
Участники конкура «Юный гид» выбрали разнообразные темы для экскурсий: обзорные, экологические, религиозные, исторические, в виде квестов. Ребята провели исследования объектов показа, разработали технологические карты маршрутов, сняли видеообзоры.
Конкурсанты оценивались по критериям: информативность, достоверность данных, оригинальность подачи материала, выразительность изложения, продуманность и обоснованность выбора маршрута, культура речи экскурсовода.
Третье место в конкурсе «Юный гид» заняла Жанна Фищенко (МБОУ СОШ №47) с экскурсией «Исчезающая Чита», второе место – Валерия Большакова и Анастасия Воробьёва (МБОУ СОШ № 36) с экскурсией по памятным местам Читы. Победителями конкурса стали Дарья Сумарокова и Анастасия Терпугова (МБОУ СОШ № 8) с экскурсией по школьному музею.
Жюри также были учреждены дополнительные номинации. В них были отмечены Дарья Левошко (МБОУ СОШ №47) - «За перспективную идею туристического маршрута», Полина Палеева (МБОУ СОШ №11) - «За любовь к малой Родине», Марина Овчинникова (МБОУ СОШ №20) - «За лучший исследовательский проект» и Анна Скажутина (гимназия № 12) - «За креативный подход».
Награждение победителей и номинантов состоится в конце декабря, сообщает пресс-служба администрации Читы.
В Чите выбрали лучшего юного гида
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