В Чите выбрали лучшего юного гида

Общество, Фото: пресс-служба администрации Читы

В столице Забайкалья состоялся финал конкурса школьных экскурсоводов



С 23 по 24 ноября в Чите прошёл финальный этап конкурса «Юный гид». По итогам рассмотрения материалов в финал конкурса были отобраны 18 проектов в номинации «Экскурсия».



Участники конкура «Юный гид» выбрали разнообразные темы для экскурсий: обзорные, экологические, религиозные, исторические, в виде квестов. Ребята провели исследования объектов показа, разработали технологические карты маршрутов, сняли видеообзоры.



Конкурсанты оценивались по критериям: информативность, достоверность данных, оригинальность подачи материала, выразительность изложения, продуманность и обоснованность выбора маршрута, культура речи экскурсовода.



Третье место в конкурсе «Юный гид» заняла Жанна Фищенко (МБОУ СОШ №47) с экскурсией «Исчезающая Чита», второе место – Валерия Большакова и Анастасия Воробьёва (МБОУ СОШ № 36) с экскурсией по памятным местам Читы. Победителями конкурса стали Дарья Сумарокова и Анастасия Терпугова (МБОУ СОШ № 8) с экскурсией по школьному музею.



Жюри также были учреждены дополнительные номинации. В них были отмечены Дарья Левошко (МБОУ СОШ №47) - «За перспективную идею туристического маршрута», Полина Палеева (МБОУ СОШ №11) - «За любовь к малой Родине», Марина Овчинникова (МБОУ СОШ №20) - «За лучший исследовательский проект» и Анна Скажутина (гимназия № 12) - «За креативный подход».



Награждение победителей и номинантов состоится в конце декабря, сообщает пресс-служба администрации Читы.

