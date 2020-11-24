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Режиссёр Солбон Лыгденов ответил хейтерам

Режиссёр Солбон Лыгденов ответил хейтерам
Общество, 
Некоторые люди не верят, что фильм «321-я Сибирская» когда-либо выйдет на экраны

Бурятский режиссёр Солбон Лыгденов опроверг информацию о том, что якобы его фильм «321-я сибирская» не снят.

- Сегодня я покажу вам кое-что на своём компьютере. Дело в том, что в последнее время очень много людей говорят, что кино «321-я Сибирская» вообще не снято. Я вам покажу обратное, потому что здесь у меня собраны рабочие материалы двух частей. И поэтому я сейчас на компьютере покажу раскладку - всё кино, конечно, не покажу, покажу только раскладку. Обратите внимание на монитор, - говорит он на видео, размещённом на своём YouTube-канале.

На записи Лыгденов демонстрирует видео двух частей ленты – согласно хронометражу на экране его ноутбука, 1 часть длится 2 часа 23 минуты, вторая часть – 3 часа 42 минуты. «Это только рабочая версия», - добавил режиссёр.

Кроме того, Солбон Лыгденов быстро проматывает фильм, чтобы пользователи убедились - материал действительно отснят.


- В последнее время, из-за того, что долго картина не выходит, стали распространяться слухи, что кино ваще не снято. Кино наше есть и будет!!! Просто из-за того, что пандемия, всемирный кризис кругом, всё встало, и сроки выхода непонятны нам самим, - также написал режиссёр в Facebook.

Масштабная кинокартина Солбона Лыгденова «321-я Сибирская» посвящена 321-й стрелковой дивизии, сформированной в 1942 году из жителей Читинской области, Бурят-Монгольской и Якутской АССР. Бойцы дивизии героически проявили себя в битве под Сталинградом.

Во время над фильмом был объявлен сбор финансовой помощи. Свой вклад внесли многие жители Бурятии и других регионов.

Трейлер фильма представили в феврале 2018 года, на презентацию российский актёр, звезда сериала «Саша + Маша», исполнитель роли майора РККА Логинова и других ролей Георгий Дронов.

Изначально планировалось выпустить фильм на экраны в 2018 году.



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