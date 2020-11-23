Подростки из улан-удэнского СИЗО написали мамам

Подростки сделали поздравительные открытки



В преддверии Дня матери несовершеннолетние, содержащиеся в СИЗО-1 в Улан-Удэ, написали письма и подготовили поздравительные открытки своим мамам.



Также ребята поделились друг с другом рассказами о своих матерях и подготовили выставку с их портретами.



- По мнению воспитателей следственного изолятора, День матери - это замечательный и трогательный праздник, который своим приходом напоминает, что в жизни каждого из нас самый главный человек - это мама. А для несовершеннолетних находящихся в следственном изоляторе это в двойне волнительный праздник. Поздравлений ждут как мамы, так и несовершеннолетние, которые скучают по ним и нуждаются в их доброте нежности и заботе, - отмечают в УФСИН по Бурятии.









