Подростки сделали поздравительные открытки
В преддверии Дня матери несовершеннолетние, содержащиеся в СИЗО-1 в Улан-Удэ, написали письма и подготовили поздравительные открытки своим мамам.
Также ребята поделились друг с другом рассказами о своих матерях и подготовили выставку с их портретами.
- По мнению воспитателей следственного изолятора, День матери - это замечательный и трогательный праздник, который своим приходом напоминает, что в жизни каждого из нас самый главный человек - это мама. А для несовершеннолетних находящихся в следственном изоляторе это в двойне волнительный праздник. Поздравлений ждут как мамы, так и несовершеннолетние, которые скучают по ним и нуждаются в их доброте нежности и заботе, - отмечают в УФСИН по Бурятии.
Подростки из улан-удэнского СИЗО написали мамам
Общество, Фото:
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