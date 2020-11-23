От медведя изюбрей спасают идеальный слух и чутьё
ФГБУ «Заповедное Подлеморье» продолжает серию очерков «Кому в лесу жить хорошо». На этот раз всё внимание к изюбрям.
- Продолжаем нашу экскурсию по тайге «Заповедного Подлеморья» в тех местах, где летом встречались с красавцем-изюбрем. Для опознания на память о летней встрече осталась фотография венценосца с бархатистыми пантами. Надеемся, что будет достаточно визуального или фото общения, чтобы убедиться в его благополучии. Для него главное – это спокойная жизнь и достаток кормов, - поделился старший научный сотрудник Геннадий Янкус.
Волки здесь малочисленны, летом от медведя изюбрей спасают идеальный слух и чутьё. Это подтверждается снимками фотоловушек - изюбрь покидает место солонцевания или кормёжки за 10-15 минут до появления хищника. От охотников оленя оберегают закон и госинспекторы.
- И зима сибирская не страшна, когда есть, что поесть. На заповедных территориях животных не подкармливают, достаточно сохранить естественные условия, благодаря невмешательству в экосистемы и защите от пожаров. Да и к тому же, нереально доставить по бездорожью в условиях горной тайги сотни тонн корма. А оленю и так хорошо, ведь когда зверя не беспокоят, он и сам найдёт себе пищу, хотя требуется её немало. Количество кормёжек у оленя – 6–8 раз в сутки. Съедает он 8-15 кг листьев, молодых веточек берёзы, коры осины, рябины, ивы и даже хвою лиственницы весной, кустарников, лишайников и разнотравья. Любит он и грибы. Но главное, здесь он свободен! – отметил Геннадий Янкус.
В Бурятии показали красавца-изюбря с бархатистыми пантами
Общество, Фото:
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