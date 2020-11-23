Артистка из Бурятии с травмой выступила на главном балетном шоу

На телеканале «Россия Культура» вышел третий выпуск четвёртого сезона шоу «Большой балет» (6+). В проекте впервые участвуют представители Бурятского театра оперы и балета – это уроженка Японии Харука Ямада и Эрдэм Сандаков.
Как сообщал «Байкал-Daily», в первом выпуске артисты из Бурятии представили номер из национального балета «Красавица Ангара» - адажио, танец влюблённых Ангары и Енисея. Они получили положительные отзывы от жюри. Во втором выпуске Эрдэм и Харука показали номер из уникального балета «Талисман», но услышали от членов жюри несколько замечаний.
В третьем выпуске участники показали сольные выступления. Харука выступила с вариацией Сванильды из балета «Коппелия», Эрдэм – с вариацией Люсьена из балета «Пахита».
Артист балета, хореограф, народный артист РФ Фарух Рузиматов поздравил их и перечислил недочёты, допущенные ими в ходе выступлений:
- Харука, легко, очень классично, с сохранением формы, при том, что была очень непростая вариация. Фуэте – очень много спины, постарайся исправить эту ошибку. Эрдэм, у тебя же хорошая фактура очень, блестящая фактура, очень «культурные руки», балетные руки, избегай вот этих пальцев, их в классическом балете нет. А в принципе я вас поздравляю.
В пресс-службе Бурятском театра оперы и балета рассказали, что на разминке, не по своей вине, перед выходом на сцену Харука упала и немного повредила ногу. Организаторы очень переживали, но Харука Ямада ответила, что всё равно выступит. И справилась с задачей. Возможно по этой причине член жюри, прима-балерина Мариинского театра, народная артистка России Диана Вишнёва заметила, что тоже когда-то повредила ногу перед выступлением на конкурсе.
- Я просто молилась и говорила – «Господи, дайте мне сделать эти восемь скоков на итальянском фуэте», потому что нога очень сильно болела. Но я вот как-то силой воли, характера это сделала и выиграла. Я хочу посоветовать тебе больше корпуса, ты не работаешь в талии, то есть ты поворачиваешь только голову, а у нас ещё существует корпус, о нём не забывать. А вообще очень лёгкая, эфемерная, воздушная. Если ты любишь животных, могу сравнить тебя с кузнечиком. Что хочу сказать Эрдэму? Сегодня меньше смотрел вниз, ты это исправил. Верь в себя. Уверенность на сцене – это тоже вера в себя. Ищи её через советы и работу, - поделилась она.
Денис Матвиенко, художественный руководитель балета Новосибирского театра оперы и балета, заслуженный артист Украины, высказал профессиональные замечания. К примеру, Харуке он сказал: «Шестая позиция была перед толчком, перед па-де-ша – как в начале вариации, так и в конце. Исправь это, это сразу видно. Пике по кругу, не забывай, когда мы в конце делаем тур пике по кругу – это ан дедан, а на ан дедан мы должны всегда вращать опорную ногу, было немножко коленом вперед. Поэтому помни, нельзя».
Член жюри, заслуженный артист России Алексей Мирошниченко отметил, что участие в конкурсе – это ценный опыт для артистов, выступления в необычных условиях их закаляют.
- По поводу Харуки, могу только добавить, чтобы всё-таки от музыки не отставать, там очень много точных музыкальных моментов, в которые нужно попадать, либо тогда другой темп берите, если вы не справляйтесь. Ну, Эрдэму, абсолютно точно Светлана сказала, что это опыт, в любом случае хорошо, что вы в этом проекте, и вы сталкиваетесь с такой необычной ситуацией, из неё выходите. После этого, я думаю, вы вырастете на две головы, если не на три, потому что очень сложные условия, в студии, это не сценическая площадка, не то, к чему вы привыкли, поэтому это прекрасно, это вас закаляет. Молодцы, поздравляю, - выразил своё мнение Мирошниченко.
Артисты из Бурятии по результатам трех программ оказались на третьих местах: Харука Ямада – 32 балла, Эрдэм Сандаков – 33 балла.
Четвертый выпуск выйдет в субботу, 28 ноября. Тема выпуска – «Романтический балет».