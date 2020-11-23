Артистка из Бурятии с травмой выступила на главном балетном шоу

Четвертый выпуск выйдет в субботу, 28 ноября. Тема выпуска – «Романтический балет».

В третьем выпуске участники показали сольные выступления. Харука выступила с вариацией Сванильды из балета «Коппелия», Эрдэм – с вариацией Люсьена из балета «Пахита».