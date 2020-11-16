Бурятским артистам советуют на главном балетном шоу «быть смелей»

На телеканале «Россия Культура» вышел второй выпуск четвёртого сезона шоу «Большой балет» (6+). Впервые в нём принимают участие представители Бурятского театра оперы и балета - уроженка Японии Харука Ямада и Эрдэм Сандаков.
В первом выпуске артисты из Бурятии представили номер из национального балета «Красавица Ангара» - адажио, танец влюблённых Ангары и Енисея. Они получили положительные отзывы от жюри
Во втором выпуске проекта артисты из республики представили па-де-де Нуреддина и Дамаянти из балета «Талисман». Сами Харука и Эрдэм ранее участвовали в этом спектакле в основном только в массовых сценах.
Как сообщал «Байкал-Daily», премьера постановки в бурятском театре состоялась в апреле 2019 года. Работу над спектаклем «Талисман», да и сам балет можно считать уникальными. Ведь в последний раз на сцене он ставился сто лет назад.
После выступления артисты рассказали о балете: «В 2019 году в Улан-Удэ был поставлен балет «Талисман», не было его на сцене примерно век. У нас была крупная постановка, мы ездили с этим балетом на «Золотую маску».
Артист балета, хореограф, народный артист РФ Фарух Рузиматов вначале похвалил номер, затем высказался о его шероховатостях.
- Красивые костюмы, необычное па-де-де. Единственное – с хореографической точки зрения в конце, когда вы делаете обводку, вот эти руки на обводке меня резанули. И Эрдэму я бы посоветовал быть все-таки в хорошем смысле этого слова посмелее, очень много смотришь вниз, хотя в принципе технически потенциал есть, ты делаешь всё, - посоветовал он.
Балерина, народная артистка России Диана Вишнева отметила, что на протяжении выступления чувствовались страх и неуверенность Харуки и Эрдэма:
- Насыщенно невероятно технически. И да – чувствовались страх и неуверенность, а хочется легкости, вихря. Не хватает. А то, что ты, может, по сюжету ты все время смотришь вниз, что ты обманул эту девушку, влюбился в другую. Но нельзя – ни в коем случае, такое ощущение, что ты с закрытыми глазами танцуешь. Знаю, что будет трудно переучиться, но с этого надо начинать. Надо переучиваться: смотреть зрителю в лицо. То, что касается Харуки, приятное исполнение. Больше амплитуды, на итальянском фуэте очень долго вижу затылок.
То, что Эрдэм Сандаков смотрел во время номера вниз, заметил и другой член жюри Денис Матвиенко, художественный руководитель балета Новосибирского театра оперы и балета, заслуженный артист Украины. «Нельзя смотреть вниз, это сразу бросилось в глаза», - подчеркнул эксперт.
- Мы всё время смотрели на то, как ты смотришь вниз. Это раз. Во-вторых, больше уверенности, вот именно тебе. Больше уверенности заканчивать какие-то технические элементы, именно заканчивать, они неплохо были исполнены. Даже если что-то не вышло до конца, не показывай вида, создавай иллюзию. Балет – это вообще иллюзия. Харука, нужно технику делать чище. Ты справлялась с техникой, но она была на грани, это было видно на вращениях. Я всегда хочу видеть запас какой-то – что я знаю: ты сделала 2 пируэта, а я смотрю и вижу, ты можешь сделать запросто 3 или 4 запросто. А я видел предел. В целом, ребята, я вас поздравляю, - поделился Денис Матвиенко.
Член жюри, заслуженный артист России Алексей Мирошниченко сказал, что очень здорово, что балет поставлен в полном виде в Бурятском театре оперы и балета и обратил внимание на то, что последний раз балет «Талисман» ставили в начале 20 века.
Он также выразил мнение, что ребятам здесь помешала их концентрация на технике. «Чтобы характер донести до нас ваших персонажей, то, конечно, хочется, чтобы технически вы больше окрепли. Потому что Нуреддин настолько смелый, понимаете: отказаться от невесты, тем более, это такие межполитические взаимоотношения, ради Нирити, которую он увидел и пленился красотой. Поэтому я хочу увидеть в вас вот этот огонь, к сожалению, неуверенность, огня не было, потому что вы были сконцентрированы на исполнении технических элементов. Да, тоже хотелось бы, чтобы ноги были аккуратны. Мне кажется, вам мешала техника», - резюмировал Мирошниченко.
В итоге по итогам двух программ Харука Ямада набрала 57 баллов и занимает сейчас 5 место (7 участниц), Эрдэм Сандаков – 58 баллов, занимает 4 место (6 участников).
Артисты из разных театров России борются на шоу за звание «Лучшая балерина», «Лучший танцовщик» и «Лучшая пара».
Следующий выпуск проекта выйдет 21 ноября на телеканале «Россия Культура». Участники представят сольные танцы.