Бурятским артистам советуют на главном балетном шоу «быть смелей»



Как сообщал «Байкал-Daily», премьера постановки в бурятском театре состоялась в апреле 2019 года . Работу над спектаклем «Талисман», да и сам балет можно считать уникальными. Ведь в последний раз на сцене он ставился сто лет назад.

После выступления артисты рассказали о балете: «В 2019 году в Улан-Удэ был поставлен балет «Талисман», не было его на сцене примерно век. У нас была крупная постановка, мы ездили с этим балетом на «Золотую маску».







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выступление артистов из Бурятии - с 38 минуты





Артист балета, хореограф, народный артист РФ Фарух Рузиматов вначале похвалил номер, затем высказался о его шероховатостях.