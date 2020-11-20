В Бурятия представили рэп от налоговой

В Бурятии призвали заплатить налоги до 1 декабря с помощью хип-хоп музыки. Видео, где парень читает рэп, появилось в паблике ves_ulan_ude.
- Как вам рэп от налоговой?! – говорится в посте.
На видео молодой человек на фоне Бурятского театра драмы, настенной флуоресцентной картины на девятиэтажке по Жердева, а также рисунков граффити зачитывает следующее:
- Посмотри вокруг, сколько хорошего,
Вспомни, как было, посмотри, как стало.
Подумай о том, если хочешь большего,
какая сила всё изменяла.
Мы можем даже дотянуться до звезд,
и секретов здесь нет.
И рецепт прост.
Это делаешь ты, это делаю я,
заплатим налоги до 1 декабря.
Также в коротком ролике показаны новые трамваи «Львёнок», автобусы, построенные школы и спортивные площадки.
Гражданам, имеющим в собственности имущество, транспорт, земельные участки, необходимо оплатить имущественные налоги до 1 декабря. После этой даты сумма неуплаченных налогов превратится в задолженность.
Как сообщал «Байкал-Daily», к Дню знаний-2020 рэп зачитали депутаты горсовета Улан-Удэ.