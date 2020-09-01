 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 сентября

31 августа

Популярное

Улан-удэнские депутаты зачитали рэп

Улан-удэнские депутаты зачитали рэп
Власть, 
«Не кури сигареты, не пей алкоголь, это не круто, это просто отстой», - читают депутаты

Действующие депутаты горсовета Улан-Удэ поздравили школьников с Днём знаний необычным способом, зачитав рэп. В импровизированном клипе предстали Василий Цыремпилов, Денис Гармаев, Жаргал Цыбиков, Василий Иванов, Владимир Ильин.



Рэперы-депутаты советуют детям начать учиться с первого дня, чтобы получить хорошие оценки на ЕГЭ. Ребята, по их мнению, должны знать на «пять» физику и химию, школьникам нужно обратить внимание на литературу и побольше читать. Народные избранники также советуют им не забывать про физкультуру - «чтобы молодым и красивым остаться».

Заканчивают депутаты своё выступление следующим образом:

- Не кури сигареты, не пей алкоголь,
Это не круто, это просто отстой,
Круто, когда есть на полке награды
с математической олимпиады.

Также они кинули видеовызов школьникам, предложив им снять клипы, репортажи, постановочные ролики о «весёлой школьной жизни». Победителей ждут призы. Обо всех условиях конкурса можно узнать в официальном аккаунте горсовета @gorsovet_uu.

Одни пользователи похвалили инициативных депутатов, другие скептически отнеслись к их творению: «Клёво», «Старались! Спасибо большое!», «Молодцы, здорово», «Гангстеры йоууу, даже Алихана переплюнули», «Идея хорошая, но всё так топорно сделано», «На коленке текст писали?» и т.д.
рэп депутаты горсовета
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улан-удэнские депутаты зачитали рэп
Улан-удэнские депутаты зачитали рэп
Власть, 01.09.2020
«Не кури сигареты, не пей алкоголь, это не круто, это просто отстой», - читают депутаты
Аппарат Хурала Бурятии возглавит бывший замминистра
Аппарат Хурала Бурятии возглавит бывший замминистра
Власть, 01.09.2020
Названа кандидатура того, кем заменят уволенного Цыденжапа Батуева
Улан-удэнцы пожаловались зампрокурора на фонд капремонта
Улан-удэнцы пожаловались зампрокурора на фонд капремонта
Власть, 01.09.2020
Люди жаловались на протёкшую крышу и бездействие «управляшки»
Бывший пограничник стал замминистра здравоохранения Забайкалья
Бывший пограничник стал замминистра здравоохранения Забайкалья
Власть, 31.08.2020
Андрей Балуев – выпускник Читинского мединститута
Главный санврач Бурятии: «Мы вступаем в очень ответственный период»
Главный санврач Бурятии: «Мы вступаем в очень ответственный период»
Власть, 31.08.2020
Сергей Ханхареев обратился к школьникам, учителям и родителям
Министр здравоохранения России прибыл в Иркутскую область
Министр здравоохранения России прибыл в Иркутскую область
Власть, 31.08.2020
У Михаила Мурашко насыщенная рабочая программа
В Бурятии на официальных сайтах сёл не хватало информации
В Бурятии на официальных сайтах сёл не хватало информации
Власть, 31.08.2020
Нарушения в ходе проверки обнаружила прокуратура
Глава Бурятии посетил прощальную службу Владыки Савватия
Глава Бурятии посетил прощальную службу Владыки Савватия
Власть, 30.08.2020
На службу Алексей Цыденов пришёл с женой
Глава Бурятии поставил прививку от гриппа
Глава Бурятии поставил прививку от гриппа
Власть, 29.08.2020
Алексей Цыденов предупреждает жителей о сложном эпидсезоне
13 сентября в Агинском округе выберут глав и депутатов
13 сентября в Агинском округе выберут глав и депутатов
Власть, 28.08.2020
В Забайкальском крае продолжается подготовка к единому дню голосования
Главный санитарный врач Бурятии привился от гриппа
Главный санитарный врач Бурятии привился от гриппа
Власть, 28.08.2020
Сергей Ханхареев просит всех жителей Бурятии последовать его примеру
Бывший член правительства Бурятии готов помочь Наталье Бухольцевой с адвокатом
Бывший член правительства Бурятии готов помочь Наталье Бухольцевой с адвокатом
Власть, 28.08.2020
Бывшие и нынешние политики считают арест экс-замминистра Натальи Бухольцевой излишне суровой мерой
Главный санврач Бурятии: «Нужен коллективный иммунитет»
Главный санврач Бурятии: «Нужен коллективный иммунитет»
Власть, 28.08.2020
В этом сезоне возможно сочетание гриппа и коронавируса

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^