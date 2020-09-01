Улан-удэнские депутаты зачитали рэп









Рэперы-депутаты советуют детям начать учиться с первого дня, чтобы получить хорошие оценки на ЕГЭ. Ребята, по их мнению, должны знать на «пять» физику и химию, школьникам нужно обратить внимание на литературу и побольше читать. Народные избранники также советуют им не забывать про физкультуру - «чтобы молодым и красивым остаться».



Заканчивают депутаты своё выступление следующим образом:



- Не кури сигареты, не пей алкоголь,

Это не круто, это просто отстой,

Круто, когда есть на полке награды

с математической олимпиады.



Также они кинули видеовызов школьникам, предложив им снять клипы, репортажи, постановочные ролики о «весёлой школьной жизни». Победителей ждут призы. Обо всех условиях конкурса можно узнать в официальном аккаунте горсовета @gorsovet_uu.



Одни пользователи похвалили инициативных депутатов, другие скептически отнеслись к их творению: «Клёво», «Старались! Спасибо большое!», «Молодцы, здорово», «Гангстеры йоууу, даже Алихана переплюнули», «Идея хорошая, но всё так топорно сделано», «На коленке текст писали?» и т.д.



Действующие депутаты горсовета Улан-Удэ поздравили школьников с Днём знаний необычным способом, зачитав рэп. В импровизированном клипе предстали Василий Цыремпилов, Денис Гармаев, Жаргал Цыбиков, Василий Иванов, Владимир Ильин.