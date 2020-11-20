 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 ноября

19 ноября

Популярное

Проезд в пригороде Улан-Удэ вновь подорожает

Проезд в пригороде Улан-Удэ вновь подорожает
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Жители Эрхирика называют грядущее повышение тарифа «перебором»

С 1 декабря жителей пригородного села Эрхирик ждёт повышение стоимости проезда до Улан-Удэ. Цена проезда с Эрхирика до остановки «Баня» в Загорске вырастет с 30 до 35 рублей. Доехать до других городских остановок можно будет за 45 рублей (действующая цена по маршруту «Улан-Удэ – Эрхирик» - 40 рублей). Нынешние тарифы были установлены два года назад.

В пресс-службе минтранса Бурятии «Байкал-Daily» пояснили, что межмуниципальный маршрут № 133 «Улан-Удэ – Эрхирик» работает по нерегулируемому тарифу. Перевозчики вправе самостоятельно устанавливать тариф раз в год, проинформировав заказчика перевозок и население за 10 дней до изменения тарифа. Уведомление представители 133-го маршрута подали 11 ноября, уточнили в минтрансе Бурятии.

Жители Эрхирика возмущены грядущим повышением цен за проезд. Дискуссия развернулась в паблике «Аноним 03», где выложили снимок объявления из автобуса о повышении тарифа. Одни местные жители считают, что столь резкое повышение нелогично из-за незначительного километража до города.

«Согласен, перебор с Эрхирика до центра за 45 руб. Пересмотрите, пожалуйста, тарифы», - поддержал пользователь.

Другие вступились за перевозчиков, напоминая о росте цен на ГСМ. «Не защищаю маршрутчиков, но, думаю, что, скорее всего, исходя из того, что утром и вечером едут норм загруженные, а днём одного-двух везут. А ехать-то надо. И вот эти холостые поездки компенсируют», «Топливо посмотрите, как выросло», - пишут пользователи.

фото - Аноним 03

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее социальная напряжённость возникла в связи с подорожанием проезда с Улан-Удэ до Вахмистрово. Здесь цену подняли с 33 до 36 рублей. Перевозчики маршрутов № 132 «Улан-Удэ – Нижний Саянтуй» и № 137 «Улан-Удэ – ДНТ Юрьевка» также работают по нерегулируемому маршруту.

Спусковым крючком для повышения тарифов в пригороде стало подорожание проезда в самом Улан-Удэ. В сентябре стоимость проезда в маршрутках выросла с 20 до 24 рублей, в трамваях – с 15 до 18-ти.


тарифы общественный транспорт
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Перечень объектов культурного наследия пополнился в Бурятии
Перечень объектов культурного наследия пополнился в Бурятии
Общество, 20.11.2020
Объекты археологического наследия располагаются в Баунтовском эвенкийском районе
Бурятские активисты отправили на переработку 600 кг батареек
Бурятские активисты отправили на переработку 600 кг батареек
Общество, 20.11.2020
Из них 270 кг собрал в Усть-Баргузине владелец магазина
Улан-удэнцы заливают себе каток
Улан-удэнцы заливают себе каток
Общество, 20.11.2020
Активные местные жители сами приступили к обустройству катка
Проезд в пригороде Улан-Удэ вновь подорожает
Проезд в пригороде Улан-Удэ вновь подорожает
Общество, 20.11.2020
Жители Эрхирика называют грядущее повышение тарифа «перебором»
Дошколятам рассказали о птицах Бурятии
Дошколятам рассказали о птицах Бурятии
Общество, 20.11.2020
Мероприятие приурочено к празднику «Синичкин день»
Бурятские буузы лидируют в конкурсе «Вкусы России»
Бурятские буузы лидируют в конкурсе «Вкусы России»
Общество, 20.11.2020
Также за звание лучшего регионального бренда РФ борются ещё 4 номинанта из республики
В Иркутской области планируют создать народный экологический рейтинг
В Иркутской области планируют создать народный экологический рейтинг
Общество, 20.11.2020
Инициативу поддержали мэры нескольких городов
В Бурятии на выплату маткапитала направлено свыше 88 млн рублей
В Бурятии на выплату маткапитала направлено свыше 88 млн рублей
Общество, 20.11.2020
Средства получили более 1700 семей республики
В Бурятии объяснили, почему нельзя делать КТ лёгких для профилактики
В Бурятии объяснили, почему нельзя делать КТ лёгких для профилактики
Общество, 20.11.2020
Исследование не поможет выявить наличие вируса
Жители Бурятии могут оплатить налоги в любом почтовом отделении
Жители Бурятии могут оплатить налоги в любом почтовом отделении
Общество, 20.11.2020
Также оплатить налоги можно своему почтальону
В Бурятии руководители хоров встретились онлайн
В Бурятии руководители хоров встретились онлайн
Общество, 20.11.2020
Они прошли курсы повышения квалификации
Картины осуждённых из Бурятии показали в Москве
Картины осуждённых из Бурятии показали в Москве
Общество, 20.11.2020
Посетители особо отметили картину «Берег Байкала»
Кабаны сами бегут к работникам Прибайкальского нацпарка
Кабаны сами бегут к работникам Прибайкальского нацпарка
Общество, 20.11.2020
Дикие животные ждут людей на  подкормочных площадках
Бурятия обновила коронавирусный рекорд
Бурятия обновила коронавирусный рекорд
Общество, 20.11.2020
Бурятия движется к 17 тысяч случаям заболевания ковидом
Лесники Бурятии получили новые «Нивы» и «УАЗы»
Лесники Бурятии получили новые «Нивы» и «УАЗы»
Общество, 20.11.2020
Всего в Бурятию прибыли 46 автомобилей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^