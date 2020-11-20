Проезд в пригороде Улан-Удэ вновь подорожает

С 1 декабря жителей пригородного села Эрхирик ждёт повышение стоимости проезда до Улан-Удэ. Цена проезда с Эрхирика до остановки «Баня» в Загорске вырастет с 30 до 35 рублей. Доехать до других городских остановок можно будет за 45 рублей (действующая цена по маршруту «Улан-Удэ – Эрхирик» - 40 рублей). Нынешние тарифы были установлены два года назад.
В пресс-службе минтранса Бурятии «Байкал-Daily» пояснили, что межмуниципальный маршрут № 133 «Улан-Удэ – Эрхирик» работает по нерегулируемому тарифу. Перевозчики вправе самостоятельно устанавливать тариф раз в год, проинформировав заказчика перевозок и население за 10 дней до изменения тарифа. Уведомление представители 133-го маршрута подали 11 ноября, уточнили в минтрансе Бурятии.
Жители Эрхирика возмущены грядущим повышением цен за проезд. Дискуссия развернулась в паблике «Аноним 03», где выложили снимок объявления из автобуса о повышении тарифа. Одни местные жители считают, что столь резкое повышение нелогично из-за незначительного километража до города.
«Согласен, перебор с Эрхирика до центра за 45 руб. Пересмотрите, пожалуйста, тарифы», - поддержал пользователь.
Другие вступились за перевозчиков, напоминая о росте цен на ГСМ. «Не защищаю маршрутчиков, но, думаю, что, скорее всего, исходя из того, что утром и вечером едут норм загруженные, а днём одного-двух везут. А ехать-то надо. И вот эти холостые поездки компенсируют», «Топливо посмотрите, как выросло», - пишут пользователи.
фото - Аноним 03
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее социальная напряжённость возникла в связи с подорожанием проезда с Улан-Удэ до Вахмистрово. Здесь цену подняли с 33 до 36 рублей. Перевозчики маршрутов № 132 «Улан-Удэ – Нижний Саянтуй» и № 137 «Улан-Удэ – ДНТ Юрьевка» также работают по нерегулируемому маршруту.
Спусковым крючком для повышения тарифов в пригороде стало подорожание проезда в самом Улан-Удэ. В сентябре стоимость проезда в маршрутках выросла с 20 до 24 рублей, в трамваях – с 15 до 18-ти.