Проезд в пригороде Улан-Удэ вновь подорожает

«Согласен, перебор с Эрхирика до центра за 45 руб. Пересмотрите, пожалуйста, тарифы», - поддержал пользователь.



Другие вступились за перевозчиков, напоминая о росте цен на ГСМ. «Не защищаю маршрутчиков, но, думаю, что, скорее всего, исходя из того, что утром и вечером едут норм загруженные, а днём одного-двух везут. А ехать-то надо. И вот эти холостые поездки компенсируют», «Топливо посмотрите, как выросло», - пишут пользователи.







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