Главный врач инфекционной больницы поделилась, что нужны новые ковидные госпитали
Главный врач республиканской инфекционной больницы Татьяна Сымбелова призвала жителей Бурятии соблюдать правила эпидемиологической безопасности. Она рассказала на своей странице в Instagram о ситуации с коронавирусом в ковидных госпиталях.
- Мы открыли ещё один ковидный госпиталь на 180 коек на базе городской больницы № 4 сегодня с 16.00. Сейчас для лечения больных со средней и тяжёлой формой коронавирусной инфекции нужны ещё госпитали. Особенно тяжело болеют пожилые люди старшего возраста с хроническими заболеваниями, в первую очередь с сахарным диабетом и ожирением, артериальной гипертонией. Ограничительные меры помогут нам всем. Пожалуйста, соблюдайте те простые правила эпидемиологической безопасности в нынешней ситуации! – написала она.
Также она добавила, что, работая в таком режиме, врачи устали физически и морально.
- Работая в таком режиме, хочу подтвердить, что мы устали физически и морально! Теряя своих пациентов, мы теряем уверенность в своих силах, возникает ощущение бессмысленности нашей работы. Наши медики тоже стали больше заражаться ковидом. С трудом собирается коллектив нового ковидного госпиталя, не хватает опытных специалистов, начали привлекать студентов БГУ, ЧГМА (Читинской государственной медакадемии – ред.), Улан-Удэнского медколледжа, преподавателей с медицинским образованием. Нам всем очень важно выдержать и с минимальными потерями пройти этот период, - подытожила Татьяна Сымбелова.
Пользователи в комментариях пожелали медицинским работникам терпения и сил.
Как сообщал «Байкал-Daily», на утро 17 ноября общее число случаев заражения COVID-19 выросло до 15 650. За всё время скончались 307 больных. Сегодня в республике был поставлен новый рекорд по числу заболевших за сутки.
Главврач «инфекционки» в Улан-Удэ: «Мы устали физически и морально»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Спортсменка трудится в патрульно-постовой службе
Новая школа готова принять учеников в Заиграевском районе
В Кабанском районе дети присоединились к акции «Покорми птиц зимой»
Главный врач инфекционной больницы поделилась, что нужны новые ковидные госпитали
Самые суеверные люди живут в Вологде
В Улан-Удэ усилили обработку общественного транспорта
В Улан-Удэ поймали бездомную собаку, вырвавшую кусок мяса из ноги ребёнка
Легендарные деревянные ворота обещали при этом не трогать
Первый бурятский национальный телеканал заработает зимой
Работы по установке ограждения завершены
Дорожники работают круглосуточно
Бурятские КВНщики представили забавный номер про закрытие ТРЦ
Коллеги рассказали о самом артистичном клоуне Бурятии
Эти нехитрые на вид приспособления дарят комфорт медикам
«Из этих людей гвозди б делать», - говорится в произведении