В декабре железная дорога перейдёт на новое расписание

Поезд № 347/348 перестанет доезжать до Северобайкальска



13 декабря в 00:00 по московскому времени на всей сети российских железных дорог вводится новый график движения пассажирских поездов на 2020/2021 годы. Всего в новом графике предусмотрено курсирование 596 пар поездов дальнего следования в 443 различных сообщениях.



Общее количество поездов категорий «Скорый» и «Скоростной» в новом графике увеличено с 377 до 398. Также в новом расписании появилось 27 пар новых поездов и отменено 14 пар ранее курсировавших, а также предусмотрено продление существующих маршрутов и увеличение количества многогруппных поездов. Например, поезд № 347/348, соединяющий сегодня Красноярск и Северобайкальск, изменит маршрут на Новосибирск – Усть-Илимск.



На полигоне обслуживания Забайкальской железной дороги с вводом нового графика движения изменится расписание следующих поездов: № 69/70 Чита – Москва, № 269/270 Чита – Адлер, №392/391 Чита – Благовещенск, №602/601 Чита – Приаргунск. Отметим, что их маршруты и периодичность движения останутся прежними. Об этом сообщает пресс-служба ЗабЖД.

