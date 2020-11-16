В Бурятии вновь зафиксирован высокий прирост коронавируса

Второй день в Бурятии резкий взлёт заболеваемости ковидом
- Из 269 новых случаев COVID-19 162 человека были обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью, - сообщили в республиканском оперштабе.
На утро 16 ноября общее число случаев заражения COVID-19 выросло до 15 378 случаев заражения COVID-19. Из них 59% (8956) инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.
Также сегодня в Бурятии был поставлен ещё один печальный рекорд. За последние сутки умерли 10 больных коронавирусом. Прежде за сутки умирали максимум девять человек. Общее число летальных исходов выросло до 297-ми.
За всё время выздоровели от коронавируса 9909 человек, или 64%. В том числе накануне вылечились 48 пациентов, дополнительно снято с наблюдения 118 человек.
В стационарах республики сегодня получают лечение 2302 пациентов с коронавирусом, с том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 1748. Среди госпитализированных 32 ребёнка.
В отделениях реанимации находится 91 пациент (из них старше 65 лет – 48), на ИВЛ 49 пациентов (из них старше 65-ти – 28).
Занятость коечного фонда составляет 84%.
Также амбулаторное лечение проходят 2870 пациентов с COVID-19, наблюдается 13524 человек.
Круг контактных лиц на сегодня составляет 7790 человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», с понедельника, 16 ноября, в Бурятии ввели двухнедельный локдаун из-за распространения коронавирусной инфекции. По решению главы республики Алексея Цыденова закрыты все торговые центры, кафе и рестораны, салоны красоты, фитнес-клубы, бассейны. Бурятия стала первым в России регионом, решившимся на столь жёсткие меры после начала второй волны пандемии.
Алексей Цыденов в интервью республиканским телеканалам рассказал о причинах принятых решений: «Мы уже близки к пределу развёртывания коечного фонда».
Также глава выпустил специальное видеообращение к жителям республики.
В субботу и воскресенье улан-удэнцы ринулись в торговые центры.
Сегодня окончились школьные каникулы. Однако школьники на учёбу вышли не везде. В Улан-Удэ, Иволгинском районе, в Гусиноозерске, Северобайкальске и в других крупных населённых пунктах республики очно к учебе приступили только 9 и 11 классы, остальные вновь на дистанционном обучении.