Грузы планируют перевозить по железной дороге
11 ноября кабинет министров Монголии принял решение по вопросу закрытия пограничных пунктов пропуска на монголо-российской границе. Кабмин поддержал предложение государственной чрезвычайной комиссии о закрытии ППП «Алтанбулаг» с 16 ноября 2020 года до 15 января 2021 года, а также о приостановлении деятельности ряда других ППП на монголо-российской границе, таких как «Тэс», «Арцсуурь», «Ульхан», «Эрээнцав» и «Боршоо», начиная с 16 ноября на неопределенный срок.
С 23 ноября планируется открыть ППП «Цагааннуур» в аймаке Баян-Улгий только во вторую и четвёртую недели каждого месяца для осуществления импорта топлива.
Во время закрытия ППП «Алтанбулаг» будет создана специальная перевалoчная зона для грузов из России. С российской стороной планируется обсудить вопрос перевозки грузов по железной дороге. Также изучается вопрос регулирования цен на потребительские товары, чтобы не повлияли на покупательную способность граждан. Об этом сообщает агентство «Монцамэ».
Напомним, медики Монголии считают, что коронавирус «везут» из Бурятии.
Монголия закрывает пункты пропуска с Россией с 16 ноября
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