«Неизвестная война» солдата из Бурятии

- Помню, в казарме огляделись, познакомились друг с другом. Поначалу удивились, почему собрали вместе бурят, якутов, тувинцев? Но у солдат не положено задавать вопросы, погрузили в эшелон технику, снаряды, бомбы, - продолжает свой рассказ Хама-Цырен Аюшеевич. - Построили нас на перроне и кратко зачитали приказ: «Вы отправляетесь в Китай, чтобы обучать китайских солдат должным образом воинскому искусству». Всех солдат переодели в необычную китайскую форму зелёного цвета…





Хама-Цырен Аюшеевич Намсараев





С военкомом, с. Кудара-Сомон, 1953 г.

- Конечно, знали об участии в Корейской войне родные, жёны, родители, но об этом не принято было говорить. Чтобы проникнуться в память прожитых трёх лет, мы собирались с сослуживцами-земляками, - дополняет сегодня Хама-Цырен Аюшеевич. - Из Кяхтинского района в Корее служили кяхтинцы, которые на долгие годы стали друзьями: Александр Степанович Максимов, Гунден Дондопович Цыренов, Герман Пестерев из Мурочи, Улан Чагдуров из Гуджертуя, Гарма-Доржо Раднаев из Энхэ-Талы, Михаил Жуков из Полканово, Изот Кривогорницын из Убур-Кирети. Лучшим армейским другом был Гамбо-Цырен Ванданов из Кижингинского района. На сегодняшний день в Бурятии осталось 9 живых ветеранов – участников Корейской войны, в том числе в Кяхтинском районе я и Максимов Александр, который был контужен, его живого откопали из-под земли корейские солдаты, лечили в военном госпитале в городе Чань-Чунь. Все мы – солдаты «Неизвестной войны» - выполняли «особое правительственное задание».





Корея, 1952г.













Хама-Цырен Аюшеевич Намсараев и Бытыдцу Дамдиновна Намсараева





Хама-Цырен Аюшеевич Намсараев родился 27 ноября 1928 года в селе Холой Кударинского аймака Бурятской АССР в семье Аюши Будаевича и Цыретор Бальчиновны. Окончил четыре класса Энхэ-Талинской начальной школы.В 1941 году на военную службу призвали старшего брата Жамсарана. Ему довелось побывать в самых ожесточённых сражениях Великой Отечественной, Жамсаран был 5 раз ранен, погиб в Восточной Пруссии 11 мая 1945 года. В 1942 году на фронт был призван отец Аюша Будаевич Намсараев, он проходил службу в железнодорожных войсках.После войны, с 1946 по 1948 годы, призыв в Вооружённые силы не производился. Молодёжь призывного возраста направлялась на восстановительные работы на шахтах, предприятиях тяжёлого машиностроения, стройках. Хама-Цырен трудился в родном колхозе. В 1949 году призыв на военную службу возобновился, срок службы в сухопутных войсках и авиации был установлен 3 года, во флоте – 4 года. На момент призыва в ряды Советской Армии Хама-Цырену было 20 лет.- 29 мая 1949 года нас, 20 парней из Кударинского военкомата, призвали на военную службу и отправили в город Улан-Удэ, где расформировали по войскам, - вспоминает Хама-Цырен Аюшеевич. - Я попал в зенитный противовоздушный полк 85-миллиметровых орудий в г. Иркутск. Освоил специальность наводчика, изучил досконально все оптические прицелы и приборы, научился заряжать орудие, каждый снаряд весил 16 кг.Обучение в учебной части по специальности наводчика 85-миллиметровой зенитной пушки окончилось с успехом спустя девять месяцев, после чего солдат Намсараев вместе с семью сослуживцами попали в Читу, а затем на станцию Отпор. Станция Отпор в Забайкалье являлась разъездом на самой границе между двумя государствами: СССР и Китаем, это крупная перегрузочная станция Забайкальска.Советская Армия в Корейской войне была представлена, главным образом, авиацией и зенитно-артиллерийскими дивизиями. Авиационная техника базировалась в Китае, а зенитные войска перебрасывали на территорию Северной Кореи для уничтожения американской авиации. Самолёты СССР стояли на больших аэродромах Андунь, Мяогоу и Дану, расположенных у реки Ялуцзян Китайской народной республики. Здесь разместился 64-й авиационный корпус, и дивизия под командованием Героя Советского Союза И. Н. Кожедуба. Эшелон, в котором находился и солдат Намсараев, разгрузился на станции Андунь. Хама-Цырен попал в 67-ю зенитно-артиллерийскую дивизию 64-го истребительного авиационного корпуса.- В июне 1951 года нас забросили в Северную Корею, там мы стояли на страже двух мостов вблизи города Саньгисю, который хотели уничтожить американцы. Командиром роты у нас был капитан Ефимов, отделением командовал Чулонцев, - рассказывает о боевых буднях зенитчик Намсараев.Советские самолёты МиГ-15 одерживали верх над американскими F-80. В ответ США перебросили в зону конфликта более современные F-86. Ещё 25 июня генерал ВВС Ванденберг получил указание о подготовке к нанесению ядерных ударов по военным базам Сибири в случае участия в корейском конфликте Советского Союза. Американцы всеми силами стремились доказать мировой общественности участие Советской Армии в войне, но это оказалось крайне сложным. Недаром на территорию Северной Кореи старались отправлять солдат азиатской и метисоватой внешности.- Американские самолёты бомбили город, их ловили в лучи света прожектористы, а мы стреляли по ним. Основной задачей роты было поддерживать авиасоединение, которым командовал трижды Герой Советского Союза, прославленный лётчик, генерал-лейтенант И.Н. Кожедуб, - делится воспоминаниями Хама-Цырен Намсараев.По данным Генерального Штаба ВС СССР, за всё время войны в Корее было потеряно 335 советских боевых самолётов, сбито 1097 американских только в воздушных боях (считая как истребители, так и бомбардировщики). Американцы признают потерю от действий противника 1041 своего самолёта в Корее, включая сюда также потери от действий наземных средств противовоздушной обороны. Вблизи города Саньгисю наводчики-зенитчики Гамбо-Цырен Ванданов и Хама-Цырен Намсараев подбили 2 вражеских (американских) самолёта.- Нашему расчёту как-то удалось сбить американский самолет. К нам приезжал Кожедуб, всех поздравил, пожал всем руки. Командира роты и командира отделения представили к правительственной награде, а нам со вторым наводчиком китайский генерал вручил по 400 тысяч юаней, - рассказывает о том дне наш герой.В общей сложности солдат Намсараев прослужил в рядах Советской Армии 3 года 10 месяцев, из них 3 года – в Северной Корее. Солдаты, участвовавшие в Корейской войне, давали подписку о неразглашении военной тайны. И в случае официального награждения, представления к правительственной награде или извещении о гибели солдата (в «похоронке») речь шла об «особо важном задании партии и правительства».«Через три года я демобилизовался, вернулся в родные края. Когда вставал на учёт в Кударинском военкомате, майор спросил:- Где служил?- Выполнял особое правительственное задание, товарищ командир, - отвечаю. Мы давали подписку о неразглашении военной тайны на 20 лет», - подчёркивает Хама-Цырен Намсараев.Хама-Цырен Намсараев так же, как и все солдаты, с лихвой испытал на себе все воинские тяготы «Неизвестной» войны, а на память для потомков – его рассказы и фотографии, которые будут вечно храниться в семейном архиве и подавать пример мужества и стойкости внукам и правнукам. По приезду домой наш герой встретил любимую девушку Бытыдцу, женился. Потом закончил курсы в Тохойском училище, работал на ДТ-54 в Большекударинской МТС, избирался секретарём парткома, членом РК КПСС. Имеет трудовой стаж работы 58 лет, из них 46 лет механизатором.Хама-Цырен Аюшеевич награждён множеством медалей, но особенно дороги сердцу медаль «За трудовое отличие» и медаль Жукова. Супруга Бытыдцу Дамдиновна награждена медалью «Мать-героиня». Хама-Цырен Аюшеевич с Бытыдцу Дамдиновной (1932 года рождения) в 2021 году справят 65-летие со дня свадьбы.Хама-Цырен Аюшеевич и Бытыдцу Дамдиновна отдали многое своей Родине, отчизне, родному колхозу «Дружба», но главный след их непростой, но счастливой жизни – это 10 сыновей, 2 дочери, 29 внуков, много правнуков и праправнучка.