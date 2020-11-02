В Улан-Удэ подвели итоги конкурса эссе о бурятском языке

В нацбиблиотеке прошла неделя бурятского языка



С 25 по 30 октября в национальной библиотеке Бурятии прошли мероприятия, посвящённые Дню бурятского языка.



25 октября состоялся паблик-ток «Шёпот»: открытый разговор с художницами республики на тему идентичности в творчестве и в жизни. Дискуссия привлекла к себе большое внимание публики, в комментариях во время трансляции зрители активно задавали вопросы, а также выражали свои мнения.



26 октября прошёл круглый стол «Поиски бурятской национальной идеи на рубеже веков и сегодня», посвящённый 70-летию учёного, общественного деятеля Бата Баяртуева. В онлайн-конференции приняли участие учёные, преподаватели, студенты, коллеги и земляки Баяртуева.



27 октября вышел прямой эфир с поэтом и драматургом Валерой Басаа. Интервью провела Рыгзема Батомункуева, главный библиограф национальной библиотеки РБ. Мероприятие было приурочено к 80-летию поэта.



28 октября состоялся прямой эфир с народной поэтессой Ниной Артугаевой. Она представила публике свою новую книгу «Афган дайнай дэбтэрhээ». Сборник стихотворений посвящён землякам, участникам Афганской войны.



29 октября прошла презентация книжки-раскраски «Солонго». Эта книжка содержит контурные графические изображения, краткие текстовые фрагменты с названиями рисунков на двух языках: бурятском и русском. Руководитель проекта Оуюн-Туяа Алымбаева рассказала о целях и значении проекта для нашей республики и бурятского языка, а иллюстратор раскраски Чимит лама Доржиев, главный художник Иволгинского дацана, подробно раскрыл темы рисунков, поведал о быте бурятской семьи, какие традиционные пять видов животных почитались у бурят-монголов, а также о национальной одежде бурят.



30 октября были подведены итоги конкурса сочинений на бурятском языке. Эссе писались на тему «Я и бурятский язык сегодня - Би ба буряад хэлэн». Всего было прислано 41 размышление-сочинение.



- Все участники постарались раскрыть тему, мы с удовольствием почитали их мнения и рассуждения о роли бурятского языка в их повседневной жизни. Очень радует, что большинство сочинений соответствовали лексическим и стилистическим нормам литературного бурятского языка. Мы уверены, что эти ребята внушают надежду, что бурятский язык будет развиваться. Хотим отметить, что сегодня говорить на своем родном языке становится все более престижно, - заявила председатель жюри Дарима Очирова, доцент кафедры бурятской филологии БГУ.



Призовые места заняли Лубсан Буянтуев, Алтана Раднаева, Сарюна Чойропова, Бадмасу Дармаева, Елена Онгоева, Виталий Бандеев. Поощрительные призы были присуждены Цырендылыковой Номине, Тыкшеевой Юмжане, Содномовой Дулме, Буруновой Адисе и Светлане Будаевой. Об этом сообщает пресс-служба нацбиблиотеки.

