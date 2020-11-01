В Бурятии школьница украла телефон у девочки

Кража произошла в гардеробе школы



Днём 27 октября в полицию поступило сообщение от 57-летней жительницы посёлка Селенгинск Кабанского района Бурятии. Женщина заявила, что утром неизвестные в гардеробе школы украли дорогостоящий телефон её несовершеннолетней внучки. Девочка пояснила, что забыла гаджет в кармане куртки, а когда вернулась за ним, его уже не было. Ущерб составил 25 тысяч рублей.



Полицейские выяснили, что к краже причастна 15-летняя школьница. Мобильный у неё изъят и возвращён владелице. На учёте в ПДН она не состоит.



- С подростком проведена профилактическая беседа. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

