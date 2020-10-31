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Бурятские спортсменки обеспечили четыре медали чемпионата России по боксу

Бурятские спортсменки обеспечили четыре медали чемпионата России по боксу
Общество, 
Две спортсменки из Бурятии будут биться за золото

У Бурятии четыре медали женского чемпионата России по боксу, который проходит в Ульяновске.

Две бронзы

Две медали – бронзовые. Их получили Елена Гапешина и Юлия Арефьева, уступившие в полуфинальных боях.

Елена Гапешина, выступающая в категории до 75 кг, проиграла титулованной спортсменке из Дагестана Зенфире Магомедалиевой, чемпионке мира 2014 и 2019 годов. Победу над Гапешиной Магомедалиева одержала раздельным решением судей (4 – 1).

В весе свыше 81 кг молодая спортсменка из Бурятии Юлия Арефьева единогласным решением судей уступила Александре Дмитриевой из Красноярского края.

Спортсменки, которые потерпели неудачи в полуфинальных боях, завоевали бронзовые медали чемпионата России.

Будут биться за золото

Одержали победу в полуфинале и вышли в финал две спортсменки из Бурятии. В весовой категории свыше 81 кг Дулма Лумбунова единогласным решением судей победила Виолету Бондаренко из Хакасии.



Чемпионка Европы-2019 Дарима Сандакова также будет бороться за золото. Выступающая в весе до 69 кг Сандакова победила представительницу Тюмени Альбину Молдажанову, также единогласным решением судей.



Решающие поединки пройдут в Ульяновске в субботу.

На этот чемпионат России отправились пять спортсменок из Бурятии. Молодая спортсменка Наталья Коростелева (до 54 кг) уступила в первый день.


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