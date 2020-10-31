Бурятские спортсменки обеспечили четыре медали чемпионата России по боксу









Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Федерация бокса Бурятии (@buryatia_boxing) 30 Окт 2020 в 11:11 PDT



Решающие поединки пройдут в Ульяновске в субботу.



На этот чемпионат России отправились пять спортсменок из Бурятии. Молодая спортсменка Наталья Коростелева (до 54 кг) уступила в первый день.





Решающие поединки пройдут в Ульяновске в субботу.На этот чемпионат России отправились пять спортсменок из Бурятии. Молодая спортсменка Наталья Коростелева (до 54 кг) уступила в первый день.

У Бурятии четыре медали женского чемпионата России по боксу, который проходит в Ульяновске.Две медали – бронзовые. Их получили Елена Гапешина и Юлия Арефьева, уступившие в полуфинальных боях.Елена Гапешина, выступающая в категории до 75 кг, проиграла титулованной спортсменке из Дагестана Зенфире Магомедалиевой, чемпионке мира 2014 и 2019 годов. Победу над Гапешиной Магомедалиева одержала раздельным решением судей (4 – 1).В весе свыше 81 кг молодая спортсменка из Бурятии Юлия Арефьева единогласным решением судей уступила Александре Дмитриевой из Красноярского края.Спортсменки, которые потерпели неудачи в полуфинальных боях, завоевали бронзовые медали чемпионата России.Одержали победу в полуфинале и вышли в финал две спортсменки из Бурятии. В весовой категории свыше 81 кг Дулма Лумбунова единогласным решением судей победила Виолету Бондаренко из Хакасии.