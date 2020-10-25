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В Бурятии заразились коронавирусом ещё 213 человек

В Бурятии заразились коронавирусом ещё 213 человек
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Заболеваемость COVID-19, резко набравшая обороты, на спад не идёт

На утро 25 октября в Бурятии общее число случаев заражений COVID-19 достигло 10 250. Из них по Улан-Удэ – 6663 (65% от общего числа инфицированных).

За сутки выявили 213 новых больных. Это лишь немногим меньше, чем днём ранее, когда был побит очередной печальный рекорд (+215 заражённых). В пятницу заразились 212 человек, а до этого было +207 больных, +190, +172, +155, +139.

Из новых 213 случаев заболевания 148 зарегистрированы в Улан-Удэ.

- Из 213 новых случаев COVID-19: 171 человек - обследован по обращению с признаками ОРВИ. Заболевшие связывают свое заболевание с посещением мест массового скопления людей (торговые центры и магазины, кафе), проезд в общественном транспорте с нарушением масочного режима, неиспользованием антисептиков. Остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19, - сообщили в республиканском оперштабе.

С начала пандемии выздоровели от COVID-19 7283 человек, или 71%, в том числе 92 пациента – за последние сутки.

Как сообщал «Байкал-Daily», умерло 127 человек, в том числе пятеро скончались накануне.

В инфекционных стационарах республики с подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 1817 пациента. Из них 32 ребёнка, состояние детей удовлетворительное.

В реанимации 58 пациентов, из них 38 – на аппаратах искусственной вентиляции лёгких.

Амбулаторное лечение проходят 1023 пациента с COVID-19.

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2258 коек, занято – 2003, в т.ч. с лабораторно подтвержденным коронавирусом – 1817, свободно 255 коек. Занятость коечного фонда составляет 88,7%.

Круг контактных лиц больных на сегодня составляет 4830 человек.

Как сообщал «Байкал-Daily», в пятницу глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал, что продолжается работа по созданию дополнительного коечного фонда для больных коронавирусом. Проводятся работы по перепрофилированию трёхзвёздочной гостиницы «Улан-Удэ Парк Отель» (бывшее её название «Гэсэр») под стационар для долечивания пациентов с коронавирусом.

Полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил Бурятии не затягивать с выявлением ковидных больных.

Также Юрий Трутнев вручил памятные медали президента волонтёрам, которые оказывают помощь жителям республики в период борьбы с коронавирусом.

Уроженка Бурятии, известная журналистка, проживающая сейчас в Праге, Александра Гармажапова опубликовала на своей странице в Facebook пост по поводу ситуации с COVID-19 в республике. «Вас с весны уговаривали носить маски», - в том числе отметила Александра.


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