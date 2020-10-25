В Бурятии заразились коронавирусом ещё 213 человек

Повышение уровня Байкала становится всё более заметным – в Прибайкальском районе до сих пор не снят режим ЧС, недавно на севере подтопило остров Ярки. Учёные продолжают бороться за нормализацию экологической ситуации. Экспертным мнением о грядущих последствиях регулирования уровня Великого озера с «Байкал-Daily» поделилась кандидат биологических наук Института общей и экспериментальной биологии СО РАН Наталья Базова