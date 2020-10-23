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Известный журналист из Бурятии: «Вас с весны уговаривали носить маски»

Известный журналист из Бурятии: «Вас с весны уговаривали носить маски»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Александра Гармажапова прокомментировала ковидный аврал в Бурятии

Уроженка Бурятии, известная журналистка, проживающая сейчас в Праге, Александра Гармажапова опубликовала на своей странице в Facebook большой пост по поводу ситуации с COVID-19 в республике.

- В Бурятии аврал из-за ковида. Если весну республика пережила более-менее неплохо, то сейчас больницы забиты, медперсонала не хватает. В личке некоторые спрашивают, мол, а чего ты не критикуешь региональные власти, они ж не справляются. Вы, конечно, извините, но вас глава республики Алексей Цыденов с весны уговаривал носить маски, соблюдать дистанцию и пр. Вам объясняли: регион бедный, нельзя допустить массовой вспышки, т.к. тогда всем кабзда. Объясняли, что бизнесу дадут работать (экономика и всё это), но опять же с условием – выполнять рекомендации, - возмущается журналистка.

Она продолжает, что «большинство плевать хотели на просьбы» и обрисовала, как некоторые жители видели ситуацию:

- Какой коронавирус, хе-хе, мы ж бессмертные. А Цыденов вообще на этих видосах выглядит как алкоголик, он чё, пьян? Маски? Да ну нафиг. Я чё, лох? Да, лох. Тут журналистке, которая сейчас болеет, врач рассказала, как они приезжают брать тест на ковид, а пациентов дома нет, они, видите ли, в магазин отошли, через 40 минут вернутся. К властям миллиард претензий, это факт. К качеству медицины тоже есть вопросы, да. Но, блин, чтобы ковид был побеждён, участвовать должны две стороны – власть и население (ребёнка-то, простите, одному зачать нельзя), - продолжает Александра Гармажапова.

Она призвала всех носить маски, соблюдать дистанцию. «Не мучайте врачей. Они умирать ради вас не подписывались!», - добавила уроженка республики.

- Кстати, в Чехии с 22 октября снова локдаун. Закрыто примерно всё. Премьер Андрей Бабиш заявил, что если немедленно не принять дополнительных мер, то 7-11 ноября система здравоохранения рухнет, - подытожила она.

Большинство пользователей поддержало журналистку: «Совершенно верно! Жители Бурятии такие раздолбаи, что им трудно, и неохота о себе позаботиться, проще ругать Путина, Цыденова, Лудупову, соседей, вообще не важно кого», «Совершенно верно! Замечательный пост! Интересно, дойдёт ли... до диссидентов то местных?», «Полностью согласна, Саша. Уж мы-то с вами знаем наших земляков, девиз «хама угы» неубиваем. К сожалению», «Абсолютно согласна, люди не понимают опасность несоблюдения санитарных требований, особенно удивляют родители, которые в маске, а дети без» и т.д.

Тем временем, число больных коронавирусом в Бурятии стремительно растёт. Как сообщал «Байкал-Daily», за минувшие сутки заразились 212 человек, что стало очередным печальным рекордом. 

Прежний рекорд – 207 заражённых, такой прирост был днём ранее. Темпы заболевания резко взлетели в последние дни: 18 октября зарегистрировано +139 больных, 19 октября +155, 20 октября +172, 21 октября + 190, 22 октября + 207.

Летом ситуация была гораздо лучше – за сутки тогда выявляли в среднем по 30 новых больных COVID-19.
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