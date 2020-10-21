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В Бурятии за сутки выявили почти 200 больных коронавирусом

В Бурятии за сутки выявили почти 200 больных коронавирусом
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Вчерашний антирекорд побит

По информации управления Роспотребнадзора по Бурятии, на 8:00 часов 21 октября зарегистрировано 9403 случая заражения COVID-19. Из 190 случаев заболевания 144 зарегистрированы в Улан-Удэ. Всего по Улан-Удэ – 5951 (63% от общего числа инфицированных).

За минувшие сутки выявлено 190 больных коронавирусом. Таким образом, поставлен новый антирекорд. Накануне впервые было зафиксировано 172 новых больных коронавирусом за сутки.

Из 190 новых случаев COVID-19: 114 человек обследованы по обращению с признаками ОРВИ. Заболевшие связывают свое заболевание с посещением мест массового скопления людей (торговые центры и магазины, кафе), проезд в общественном транспорте с нарушением масочного режима, неиспользованием антисептиков. Остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19. Проводятся противоэпидемические мероприятия.

Круг контактных лиц составляет 4310 человек.

В инфекционных стационарах Бурятии с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 1655 пациентов.

Сейчас в Бурятии для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2127 коек, занято – 1776, в т.ч. с лабораторно подтвержденным COVID-19 – 1655, свободно 351 койка. Занятость коечного фонда составляет 83,5%.

Проходят амбулаторное лечение 738 пациентов с COVID-19.

Всего выздоровели от COVID-19 – 6900 человек, в том числе за минувшие сутки 85 пациентов.

Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 110 человек, в том числе за прошедшие сутки 4 человека.

В Республиканской инфекционной больнице проходят лечение 278 пациентов с COVID-19 (из них 12 детей). В отделении реанимации находятся 8 тяжёлых пациентов с COVID-19, на ИВЛ 4 пациента (из них 3 чел. на неинвазивной ИВЛ).

В стационаре по улице Пирогова 30 «а», находятся 195 пациентов с COVID-19. В отделении реанимации находятся 9 пациентов с COVID-19 (старше 65 лет – 8), на ИВЛ 7 пациентов (старше 65 – 7).

В стационаре по улице Солнечная 4 «а», находятся 118 пациентов с COVID-19. В отделении реанимации находятся 19 пациентов, в т.ч. с COVID-19 – 19 чел. (старше 65 лет – 8), на ИВЛ – 10 пациентов (из них 3 чел. на неинвазивной ИВЛ), в т.ч. с COVID-19 – 9 чел., старше 65 лет – 3 чел.

В стационаре по улице В.Березовка д.2 «д» находятся 46 пациентов с COVID-19.

В стационаре по улице Павлова д.12 находятся 13 пациентов с COVID-19.

В стационаре Детской республиканской больницы находятся 76 пациентов с COVID-19 (из них детей 5). В отделении реанимации находятся 5 пациентов, в т.ч. с COVID-19 – 5 чел, на ИВЛ – больных нет.

В стационаре БСМП находятся 356 пациентов с COVID-19. В отделении реанимации находятся 17 пациентов с COVID-19, на ИВЛ – 13 пациентов, старше 65 лет 8 чел.

В стационаре Центра восточной медицины находятся 205 пациентов с COVID-19.

В стационаре Республиканского кожно-венерологического диспансера находятся 40 пациентов с COVID-19.

В обсерваторе находятся 29 человек.


коронавирус профилактика
 
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