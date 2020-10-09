Вышел фильм о поездке бурятского театра «Ульгэр» на «Золотую маску»

Спектакль был представлен в Театре на Таганке



Вышел фильм о поездке театра кукол «Ульгэр» на «Золотую маску» и о показе спектакля на сцене Театра на Таганке.



- Одни из нас в детстве мечтали быть на сцене, а сейчас готовят костюмы для артистов. Другие — всё же стоят на сцене, играют перед зрителями, но за несколько часов до спектакля монтируют декорации. Этот фильм о том, как мы съездили на «Золотую маску», но между строк — о большем. О противоречиях жизни, о локте, о нежном отношении друг к другу. Об актёрской свободе. О смелой команде, которая не устаёт стараться, - говорится в описании фильма.





