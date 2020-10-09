Спектакль был представлен в Театре на Таганке
Вышел фильм о поездке театра кукол «Ульгэр» на «Золотую маску» и о показе спектакля на сцене Театра на Таганке.
- Одни из нас в детстве мечтали быть на сцене, а сейчас готовят костюмы для артистов. Другие — всё же стоят на сцене, играют перед зрителями, но за несколько часов до спектакля монтируют декорации. Этот фильм о том, как мы съездили на «Золотую маску», но между строк — о большем. О противоречиях жизни, о локте, о нежном отношении друг к другу. Об актёрской свободе. О смелой команде, которая не устаёт стараться, - говорится в описании фильма.
Вышел фильм о поездке бурятского театра «Ульгэр» на «Золотую маску»
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