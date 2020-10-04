 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 октября

03 октября

02 октября

Популярное

Депутат Хурала о COVID-19: «Коварная и опасная болезнь с нами рядом»

Депутат Хурала о COVID-19: «Коварная и опасная болезнь с нами рядом»
Общество,  Фото:pixabay.com
Заболевший парламентарий призвал жителей беречь себя и своих близких

Один из депутатов Народного Хурала Бурятии заболел коронавирусом. В своём посте на странице в соцсети он обратился к друзьям, знакомым и жителям республики.

- Сегодня хочу обратиться к вам, всем своим друзьям, знакомым и всему нашему народу, какая страшная, коварная и опасная болезнь с нами рядом. Он очень опасен, и мы должны это очень серьёзно понять. Но это не повод для паники, просто мы все должны элементарно повысить те гигиеничные правила личной жизни. Я убеждён, что это будет всеобщая помощь всем нам (маски, перчатки и обработка везде), - поделился народный избранник.

Также депутат Хурала поблагодарил медицинских работников за их напряжённый и тяжёлый труд. Парламентарий призвал жителей беречь себя и своих близких.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне глава Бурятии Алексей Цыденов выступил с обращением к жителям в связи с ухудшающейся обстановкой с коронавирусом.  

В республике принимаются дополнительные меры. Так, с понедельника в Улан-Удэ, Северобайкальске, Гусиноозёрске, в посёлке Курумкан, в сёлах Нижний Саянтуй и Верхний Саянтуй все школы переводятся на дистанционный формат обучения. Пока это только на две недели. «Будем смотреть, как развивается ситуация», - пояснил Алексей Цыденов.

Помимо этого, подписан указ, предусматривающий условия, что с 5 октября организации должны перевести минимум 30%своих работников на дистанционный режим работы и заново зарегистрироваться на портале «Работающая Бурятия».

Дистанционный режим не касается продуктовых магазинов, организаций образования, которые продолжают работать, строительных организаций, которые задействованы в строительстве объектов в рамках национальных проектов, и некоторых других, перечисленных в указе.

Сокращается время работы объектов общепита – рестораны, кафе будут работать до 22:00 часов. До настоящего времени была возможность работы до полуночи, до 24:00 часов.

С понедельника вновь начнёт свою работу центр добровольчества «Добродом». Добровольцы, которые уже оказали жителям республики бесценную помощь во время первой волны коронавируса, вновь идут на помощь. Будут помогать приобретать лекарства людям, страдающим хроническими заболеваниями из зоны риска, и кому не рекомендуется в текущей ситуации выходить из дома.

Также накануне стало известно - за нарушения «ковидных» требований в отдельных торговых павильонах будет приостановлена работа всего торгового центра.

- При определении эпиданамнеза инфицированных COVID-19 большой процент заболевших связывают инфицирование с посещением мест массового пребывания людей, в том числе торговых центров. Торговые организации обязаны обеспечить эпидемиологическую безопасность посетителей в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, - отметили в правительстве республики.

На очередном заседании республиканского оперативного штаба в субботу, 3 октября, руководителям торговых центров напомнили о корпоративной ответственности за соблюдение требований Роспотребнадзора. Кроме обеспечения профилактических мероприятий в общих помещениях, руководство ТЦ должно контролировать их выполнение и у арендаторов торговых площадей.

- Продолжают регистрироваться нарушения санитарно-эпидемиологических требований в сфере сервиса и торговли. Из 167 организаций торговли и общепита, проверенных санитарными врачами, в 98 организациях выявлены грубые нарушения. Решением оперативного штаба для предприятий общепита установлено ограничение времени работы до 22:00, - заключили здесь.

коронавирус
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Лена Калашникова: «Никогда не ходила на нелюбимую работу»
Лена Калашникова: «Никогда не ходила на нелюбимую работу»
Общество, 04.10.2020
Один из организаторов «Голоса кочевников», сотрудник федерального портала рассказала «Байкал-Daily» об эмоциях после отмены фестиваля, запуске видеоблога про книги и многом другом

В Бурятии проверяют уровень физической подготовленности военнослужащих
В Бурятии проверяют уровень физической подготовленности военнослужащих
Общество, 04.10.2020
Военнослужащие в зависимости от возрастных групп выполняли различные упражнения
Ещё 98 человек в Бурятии заболели коронавирусом
Ещё 98 человек в Бурятии заболели коронавирусом
Общество, 04.10.2020
Сейчас проходят лечение 1395 человек
В Бурятии коронавирус забрал жизнь ещё одной больной
В Бурятии коронавирус забрал жизнь ещё одной больной
Общество, 04.10.2020
Женщина находилась на стационарном лечении 14 суток
В Бурятии сегодня будет холодно
В Бурятии сегодня будет холодно
Общество, 04.10.2020
Сильного ветра не ожидается
Двое боксёров Бурятии стали чемпионами ДФО
Двое боксёров Бурятии стали чемпионами ДФО
Общество, 03.10.2020
Боксёры Бурятии завоевали на домашнем чемпионате ДФО пять медалей
Часть школ Бурятии вновь переходит на «дистанционку»
Часть школ Бурятии вновь переходит на «дистанционку»
Общество, 03.10.2020
С 5 октября школы Улан-Удэ, Иволгинского района и других населённых пунктов переходят на дистанционную форму обучения
У министерства культуры Бурятии устроили пикет
У министерства культуры Бурятии устроили пикет
Общество, 03.10.2020
Бурятские кинодеятели требуют встречу с замминистра культуры России
Уроженка Бурятии претендует на звание «Студентка России»
Уроженка Бурятии претендует на звание «Студентка России»
Общество, 03.10.2020
Студентка из Бурятии вошла в топ-15 самых красивых студенток страны
В Сети появилось видео с Виктором Цоем на Байкале
В Сети появилось видео с Виктором Цоем на Байкале
Общество, 03.10.2020
Группа «Кино» побывала на Байкале в 1990 году
В сотые кварталы Улан-Удэ вернулись блага цивилизации
В сотые кварталы Улан-Удэ вернулись блага цивилизации
Общество, 03.10.2020
Более половины домов в сотых кварталах подключили к отоплению и горячему водоснабжению, заявляют в мэрии
В Улан-Удэ прибыли первые новые автобусы
В Улан-Удэ прибыли первые новые автобусы
Общество, 03.10.2020
Цитат Путина, которые были одним из вариантов оформления, на автобусах пока нет
Большегрузам запретят ездить по Иркутску днём
Большегрузам запретят ездить по Иркутску днём
Общество, 03.10.2020
Мера введена для борьбы с дорожными пробками
Борица Ирина Ологонова довольна серебром чемпионата России
Борица Ирина Ологонова довольна серебром чемпионата России
Общество, 03.10.2020
Спортсменка поблагодарила любителей борьбы за поддержку
Три боксёра из Бурятии вышли в финал чемпионата ДФО
Три боксёра из Бурятии вышли в финал чемпионата ДФО
Общество, 03.10.2020
Двое спортсменов остались с бронзой

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^