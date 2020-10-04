Депутат Хурала о COVID-19: «Коварная и опасная болезнь с нами рядом»

Заболевший парламентарий призвал жителей беречь себя и своих близких
Один из депутатов Народного Хурала Бурятии заболел коронавирусом. В своём посте на странице в соцсети он обратился к друзьям, знакомым и жителям республики.
- Сегодня хочу обратиться к вам, всем своим друзьям, знакомым и всему нашему народу, какая страшная, коварная и опасная болезнь с нами рядом. Он очень опасен, и мы должны это очень серьёзно понять. Но это не повод для паники, просто мы все должны элементарно повысить те гигиеничные правила личной жизни. Я убеждён, что это будет всеобщая помощь всем нам (маски, перчатки и обработка везде), - поделился народный избранник.
Также депутат Хурала поблагодарил медицинских работников за их напряжённый и тяжёлый труд. Парламентарий призвал жителей беречь себя и своих близких.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне глава Бурятии Алексей Цыденов выступил с обращением к жителям в связи с ухудшающейся обстановкой с коронавирусом.
В республике принимаются дополнительные меры. Так, с понедельника в Улан-Удэ, Северобайкальске, Гусиноозёрске, в посёлке Курумкан, в сёлах Нижний Саянтуй и Верхний Саянтуй все школы переводятся на дистанционный формат обучения. Пока это только на две недели. «Будем смотреть, как развивается ситуация», - пояснил Алексей Цыденов.
Помимо этого, подписан указ, предусматривающий условия, что с 5 октября организации должны перевести минимум 30%своих работников на дистанционный режим работы и заново зарегистрироваться на портале «Работающая Бурятия».
Дистанционный режим не касается продуктовых магазинов, организаций образования, которые продолжают работать, строительных организаций, которые задействованы в строительстве объектов в рамках национальных проектов, и некоторых других, перечисленных в указе.
Сокращается время работы объектов общепита – рестораны, кафе будут работать до 22:00 часов. До настоящего времени была возможность работы до полуночи, до 24:00 часов.
С понедельника вновь начнёт свою работу центр добровольчества «Добродом». Добровольцы, которые уже оказали жителям республики бесценную помощь во время первой волны коронавируса, вновь идут на помощь. Будут помогать приобретать лекарства людям, страдающим хроническими заболеваниями из зоны риска, и кому не рекомендуется в текущей ситуации выходить из дома.
Также накануне стало известно - за нарушения «ковидных» требований в отдельных торговых павильонах будет приостановлена работа всего торгового центра.
- При определении эпиданамнеза инфицированных COVID-19 большой процент заболевших связывают инфицирование с посещением мест массового пребывания людей, в том числе торговых центров. Торговые организации обязаны обеспечить эпидемиологическую безопасность посетителей в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, - отметили в правительстве республики.
На очередном заседании республиканского оперативного штаба в субботу, 3 октября, руководителям торговых центров напомнили о корпоративной ответственности за соблюдение требований Роспотребнадзора. Кроме обеспечения профилактических мероприятий в общих помещениях, руководство ТЦ должно контролировать их выполнение и у арендаторов торговых площадей.
- Продолжают регистрироваться нарушения санитарно-эпидемиологических требований в сфере сервиса и торговли. Из 167 организаций торговли и общепита, проверенных санитарными врачами, в 98 организациях выявлены грубые нарушения. Решением оперативного штаба для предприятий общепита установлено ограничение времени работы до 22:00, - заключили здесь.
Депутат Хурала о COVID-19: «Коварная и опасная болезнь с нами рядом»
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