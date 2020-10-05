Пациенты с COVID-19 умирают третий день подряд
Накануне в Бурятии скончались ещё два пациента с COVID-19, сообщили в республиканском оперштабе. Всего же с начала пандемии умерли 78 больных коронавирусом.
Умершим накануне мужчине и женщине было по 82 года. Они проходили лечение в ковидном стационаре на улице Пирогова, 30а.
У пожилой женщины была тяжёлая форма коронавируса, а также двусторонняя полисегментарная пневмония, тромбоэмболия лёгочной артерии, с сопутствующей ишемической болезнью сердца, нарушением ритма сердца, последствиями инсульта, сахарным диабетом.
Коронавирус у второго умершего также протекал в тяжёлой форме, помимо этого, была двусторонняя полисегментарная пневмония и цереброваскулярная болезнь.
Больные коронавирусом умирают третий день подряд. Как сообщал «Байкал-Daily», днём ранее умерла 84-летняя пациентка. За день до неё – мужчины 91 года и 64 лет.
На утро 5 октября общее число случаев заражения COVID-19 в Бурятии достигло 7464. По Улан-Удэ – 4478. За сутки прибавилось 95 больных.
В Бурятии умерли ещё двое больных коронавирусом
Происшествия, Фото:
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