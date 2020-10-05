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Экологи протестуют против сжигания фенольного озера в Улан-Удэ

Экологи протестуют против сжигания фенольного озера в Улан-Удэ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Экологи рассказали улан-удэнцам, что сжигать ядовитые отходы планируется в круглосуточном режиме

Экологи выступают против ликвидации фенольного озера в центре Улан-Удэ выбранным методом сжигания. В своём паблике «Экология Улан-Удэ» они озвучили свою тревогу:

«Фенольное озеро в Улан-Удэ! На самом деле мало кто о нем слышал, но об экологической катастрофе на Камчатке узнали многие!! И как раз там содержание фенола в пробах воды увеличено в 2,5 раза, а также нефтепродуктов в 4 раза!! Сколько морских животных погибло(( А в Улан-Удэ целое фенольное озеро, на Кирзаводе, и это центр города. Появилось оно на территории ЛВРЗ еще в советские годы и сейчас решается вопрос о ликвидации. Но вот каким методом?! Сжигание на месте!! Объемы огромные, 2 года на сжигание в круглосуточном режиме», - говорится в сообщении экологов.

В паблике запущен опрос, согласны ли горожане с такими методами утилизации?

«Фенол ядовит. Относится к высокоопасным веществам (Класс опасности II). При вдыхании вызывает нарушение функций нервной системы. Согласны, чтобы сжигали в центре Улан-Удэ?)» - говорится в обращении.

Практически все отметившиеся в опросе выступили против такого метода утилизации.

Как сообщал «Байкал-Daily», о данных планах по фенольному озеру стало известно в середине сентября. Если год ещё планировалось вывезти на утилизацию опасные отходы в другой регион, то несколько недель назад было озвучено: «Площадку обезвреживания предполагается обустроить непосредственно на территории отстойника».

Улан-Удэнский локомотиво-вагоноремонтный завод скопил фенольное озеро с 1930-х годов. Отходы – токсичный фенол – образовывались в результате работы газогенераторной станции. В 2005 году станция перестала существовать. Но отстойник нефтепродуктов остался, и грозит отравлением подземных вод города.




экология фенольное озеро
 
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