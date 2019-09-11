Отходы фенольного озера увезут из Бурятии в другой регион

В Улан-Удэ началось обсуждение проекта ликвидации печально известного фенольного озера



5 сентября состоялись первые предварительные общественные обсуждения технологических решений ликвидации последствий деятельности Улан-Удэнского ЛВРЗ, так называемого фенольного озера. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



Главный федеральный инспектор по Бурятии Сергей Ромахин отметил, что фенольное озеро находится в поле зрения администрации президента России.



Вопрос стоит очень остро из-за его социальной значимости. Мы рассматриваем этот отстойник, в том числе, и как угрозу озеру Байкал, потому что через грунтовые воды вредные вещества попадают в Селенгу и движутся в конечном итоге в наше озеро, - сказал Сергей Ромахин.



Отстойник образовался в конце 30-х годов прошлого века в результате работы газогенераторной станции Улан-Удэнского ЛВРЗ. Технология выработки газа заключалась в том, что на постоянно работающих генераторах горел уголь высокого качества. За счёт поддува воздуха начинал тлеть, выделять газ. В результате неполного сгорания угля образовывались фенольные отделения, которые смешивались с холодной водой для охлаждения. Также газ проходил очистку от смол. Все отходы отводились в отстойник. С 2005 года литейное производство обеспечивается привозным сжиженным газом, отчего отстойник больше не используется.



ОАО «РЖД» и ООО «ЛокоТех» заключили соглашения по взаимодействию на стадии проектирования и ликвидации фенольного озера. Все работы будут проводиться за счёт компаний.



Сегодня площадь земельного участка, который подлежит исследованию и рекультивации, составляет около 2,7 гектара, глубина – почти 3 метра. В отстойнике перемешаны каменно-угольная смола, фенольные воды и загрязненные грунты. Как их планируется обезвреживать, рассказал Константин Ладыгин, гендиректор потенциального разработчика проекта - ЗАО «Безопасные технологии».



- Предстоит определить глубину отстойника, его действительные размеры. Следующий этап - весь материал должен быть выбран, а затем переработан. Затем на месте отстойника пройдет рекультивация - будут заложены обратно грунты, фильтрующие осадки материалы и плодородный слой. Перерабатывать предстоит жидкие стоки, пастообразную массу смолы и загрязненные грунты. Жидкие отходы планируем разделить на условно чистый поток и концентрат. Скорее всего, это будет выполняться установкой обратного осмоса и, возможно, системой ультрафильтрационной очистки, - сообщил он.



Ладыгин добавил, что концентрат в дальнейшем планируется захоронить на полигоне для отходов высокой степени опасности. Доцент Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления Наталия Альберг отметила:



- Необходимо учитывать возможности территории при обезвреживании. Как мы поняли, будет образовываться концентрат, причём опасный концентрат. Но полигона опасных отходов промышленных отходов на территории республики нет.



Гендиректор ЗАО «Безопасные технологии» ответил, что это вопрос затрат, а не проблема, поскольку вывозить отходы дороже.



- Целесообразность использования для реализации этого проекта своих же путей будет приниматься на уровне ОАО «РЖД». Вывоз концентрата, возможно, будет целесообразнее обеспечить цистерной с территории Бурятии на объект в другом регионе, который предназначен для захоронения данных отходов, - отметил он.



Участникам предварительных обсуждений – представителям БРО Всероссийского общества охраны природы, РОО «Бурятское региональное объединение по Байкалу», БРО «Русское Географическое общество», общественной организации «Будущее Земли зависит от тебя» и проекта «Сохраним Байкал» и другим - будет предоставлена информация для ознакомления с проектом.



Следующая встреча назначена на декабрь, поскольку ООО «ЛокоТех» и ОАО «РЖД» уже в следующем году планируют передать проект на оценку Главгосэкспертизы.











