Кормят завтраками: В Бурятии озвучили нарушения по горячему питанию

Общество, Фото: ОНФ в Бурятии

Общественники провели рейд по школам нескольких районов



Активисты ОНФ в конце сентября провели рейд по школам, чтобы узнать, как Бурятия справляется с задачей по обеспечению бесплатным питанием школьников. Согласно новому федеральному закону, с 1 сентября ученики 1-4 классов обязаны получать в школе горячее питание.



В нескольких сельских школах был выявлен ряд нарушений, сообщает пресс-служба ОНФ в Бурятии.



Так, в начальных школах села Вознесеновка и села Верхний Саянтуй Тарбагатайского района активисты ОНФ установили нарушения температурного режима горячих обедов: блюда холоднее нормы, не соблюден баланс белков, жиров и углеводов.



Нарушения были обнаружены в средней общеобразовательной школе в селе Иволгинск. У школьной столовой есть свой производственный цех, меню разрабатывается прямо на месте. Здесь активисты выявили нарушения по хранению заготовок и товарному соседству продуктов. Так, овощная заготовка стояла в не накрытом тазу на нижней полке разделочного стола возле раковины и мусорного ведра. Кроме этого выявлено превышение углеводов, нехватка белка, неправильная замена продуктов.



- Например, из горячего обеда в один из дней в столовой было убрано варёное яйцо. В таком случае оно должно быть заменено на аналогичное по калорийности белковое блюдо. Однако яйцо из блюда убрали, а замену в меню не поставили, - сообщили в ОНФ.



В новом законе о горячем питании для школьников закреплён приоритет здорового и вкусного питания и обеспечения нормативов суточного потребления пищевых продуктов, когда должна быть обеспечена не только энергетическая ценность горячего питания, но и необходимое количество белков, жиров, углеводов, витаминов и микроэлементов.



- Нельзя допускать замену белков, столь необходимых детскому организму на углеводы, а именно это мы наблюдали во всех проверяемых школах. Недопустимо вместо заявленного в меню сыра давать детям мармелад. Очень важно соблюдать температуру подачи горячего блюда, согласно санитарным правилам - не ниже 65 градусов. Мы видим, несоблюдение данного требования, и вкусно сваренная, но остывшая каша идёт в отходы. Кроме того, согласно новому закону 47-ФЗ образовательное учреждение обязано опубликовать на своем сайте информацию об организации питания школьников вплоть до ежедневного меню. К сожалению, ни в одной из проверяемых школ данное требование не выполняется, - заключила сопредседатель регионального штаба ОНФ Наталья Сандакова.



Помимо этого, в одной из школ было обнаружено, что в меню второй смены для учащихся начальной школы были включены завтраки вместо обедов, хотя в методических рекомендациях сказано, что первой смене должны давать завтрак, а второй - обед. Минпросвещения при расчёте сумм финансирования считал затраты на продовольствие именно для завтраков, при этом обеды должны доплачиваться из региональных или муниципальных бюджетов.



По этому поводу активисты ОНФ сделали запрос в профильные ведомства о нормах и правилах, регламентирующих порядок обеспечения школьников 1-4 классов бесплатным горячим питанием 1 и 2 учебной смены, с учетом федерального и республиканского финансирования. Кроме этого направлен запрос в Роспотребнадзор с выявленными конкретными нарушениями по каждой школе.

