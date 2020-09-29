 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 сентября

28 сентября

Популярное

Кормят завтраками: В Бурятии озвучили нарушения по горячему питанию

Кормят завтраками: В Бурятии озвучили нарушения по горячему питанию
Общество,  Фото:ОНФ в Бурятии
Общественники провели рейд по школам нескольких районов

Активисты ОНФ в конце сентября провели рейд по школам, чтобы узнать, как Бурятия справляется с задачей по обеспечению бесплатным питанием школьников. Согласно новому федеральному закону, с 1 сентября ученики 1-4 классов обязаны получать в школе горячее питание.

В нескольких сельских школах был выявлен ряд нарушений, сообщает пресс-служба ОНФ в Бурятии.

Так, в начальных школах села Вознесеновка и села Верхний Саянтуй Тарбагатайского района активисты ОНФ установили нарушения температурного режима горячих обедов: блюда холоднее нормы, не соблюден баланс белков, жиров и углеводов.

Нарушения были обнаружены в средней общеобразовательной школе в селе Иволгинск. У школьной столовой есть свой производственный цех, меню разрабатывается прямо на месте. Здесь активисты выявили нарушения по хранению заготовок и товарному соседству продуктов. Так, овощная заготовка стояла в не накрытом тазу на нижней полке разделочного стола возле раковины и мусорного ведра. Кроме этого выявлено превышение углеводов, нехватка белка, неправильная замена продуктов.

- Например, из горячего обеда в один из дней в столовой было убрано варёное яйцо. В таком случае оно должно быть заменено на аналогичное по калорийности белковое блюдо. Однако яйцо из блюда убрали, а замену в меню не поставили, - сообщили в ОНФ.

В новом законе о горячем питании для школьников закреплён приоритет здорового и вкусного питания и обеспечения нормативов суточного потребления пищевых продуктов, когда должна быть обеспечена не только энергетическая ценность горячего питания, но и необходимое количество белков, жиров, углеводов, витаминов и микроэлементов.

- Нельзя допускать замену белков, столь необходимых детскому организму на углеводы, а именно это мы наблюдали во всех проверяемых школах. Недопустимо вместо заявленного в меню сыра давать детям мармелад. Очень важно соблюдать температуру подачи горячего блюда, согласно санитарным правилам - не ниже 65 градусов. Мы видим, несоблюдение данного требования, и вкусно сваренная, но остывшая каша идёт в отходы. Кроме того, согласно новому закону 47-ФЗ образовательное учреждение обязано опубликовать на своем сайте информацию об организации питания школьников вплоть до ежедневного меню. К сожалению, ни в одной из проверяемых школ данное требование не выполняется, - заключила сопредседатель регионального штаба ОНФ Наталья Сандакова.

Помимо этого, в одной из школ было обнаружено, что в меню второй смены для учащихся начальной школы были включены завтраки вместо обедов, хотя в методических рекомендациях сказано, что первой смене должны давать завтрак, а второй - обед. Минпросвещения при расчёте сумм финансирования считал затраты на продовольствие именно для завтраков, при этом обеды должны доплачиваться из региональных или муниципальных бюджетов.

По этому поводу активисты ОНФ сделали запрос в профильные ведомства о нормах и правилах, регламентирующих порядок обеспечения школьников 1-4 классов бесплатным горячим питанием 1 и 2 учебной смены, с учетом федерального и республиканского финансирования. Кроме этого направлен запрос в Роспотребнадзор с выявленными конкретными нарушениями по каждой школе.
ОНФ школы горячее питание
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Кормят завтраками: В Бурятии озвучили нарушения по горячему питанию
Кормят завтраками: В Бурятии озвучили нарушения по горячему питанию
Общество, 29.09.2020
Общественники провели рейд по школам нескольких районов
Скончался народный писатель Бурятии Ким Балков
Скончался народный писатель Бурятии Ким Балков
Общество, 29.09.2020
Известный прозаик умер на 84-м году жизни
Колонии Бурятии выставили урожай на сельхозярмарке
Колонии Бурятии выставили урожай на сельхозярмарке
Общество, 29.09.2020
Помимо овощей, были представлены сувениры
Улан-удэнцы привезли излишки с огородов в Этнографический музей
Улан-удэнцы привезли излишки с огородов в Этнографический музей
Общество, 29.09.2020
Сейчас музей принимает только полукультурку, грушу и морковную ботву в небольших количествах
«Байкал» впервые открыл театральный сезон на YouTube
«Байкал» впервые открыл театральный сезон на YouTube
Общество, 29.09.2020
Зрители засыпали артистов комментариями во время трансляции
Бурятия впервые приняла фестиваль культуры малых народов «Золотые родники»
Бурятия впервые приняла фестиваль культуры малых народов «Золотые родники»
Общество, 29.09.2020
Регионы представили культуру коренных малочисленных народов: ительменов, коряков, нивхов, долганов, эвенов, эвенков, сойотов
За неделю в Улан-Удэ мальчиков родилось больше, чем девочек
За неделю в Улан-Удэ мальчиков родилось больше, чем девочек
Общество, 29.09.2020
В перинатальном центре приняли 121 роды
Бурятия в числе регионов, где заканчиваются места на свалках
Бурятия в числе регионов, где заканчиваются места на свалках
Общество, 29.09.2020
Ситуация с объектами размещения отходов близка к критической, заявила Счётная палата России
Незаконные охоту и оружие выявили в Забайкалье
Незаконные охоту и оружие выявили в Забайкалье
Общество, 29.09.2020
Браконьерам грозит крупный штраф или лишение свободы
Улан-удэнец украл в магазине блок сигарет
Улан-удэнец украл в магазине блок сигарет
Общество, 29.09.2020
При задержании преступника выдала яркая кепка
Жителя Бурятии оштрафовали за нетрезвую езду
Жителя Бурятии оштрафовали за нетрезвую езду
Общество, 29.09.2020
Также мужчину лишили водительских прав
В Бурятии температура опускалась до -7 градусов
В Бурятии температура опускалась до -7 градусов
Общество, 29.09.2020
Максимальная температура воздуха днём в республике составит +17 градусов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^