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Снежный барсёнок Гагарин снова отметился в Бурятии

Снежный барсёнок Гагарин снова отметился в Бурятии
Общество,  Фото:Алтае-Саянское отделение WWF
Семь взрослых снежных барсов и одного котёнка запечатлели исследователи в Бурятии. ВИДЕО

WWF-России подтвердило постоянное присутствие восьми особей снежного барса (ирбиса) в Бурятии: семи взрослых ирбисов и одного котёнка. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе Алтае-Саянского отделения WWF.

Как сообщал «Байкал-Daily», снежным барсам в Бурятии присвоили клички – Димка, Мунко, Кучеревая и др. Родившийся у Кучерявой котёнок получил имя Гагарин.

- Ранее в регионе фиксировали ещё трех котят 2017 года из выводков двух самок. Сейчас котята уже подросли и отделились от самок, заняв свои индивидуальные участки. К сожалению, камеры больше не регистрируют этих котят, поэтому этих трёх барсят мы не учитываем. Надеемся, что ещё их увидим. Сейчас фотоловушки отмечают присутствие лишь одного котёнка самки Кучерявой. Он ещё маленький, ему ходить с мамой ещё год. Этого котёнка мы назвали Гагарин. Впервые камеры запечатлели его 12 апреля 2019 года в день космонавтики, — сообщил эксперт Алтае-Саянского отделения WWF Сергей Малых.


Восточный Саян — большая горная страна. Ещё несколько лет назад об ирбисе в регионе было мало что известно. Регулярные исследование ирбиса на Восточном Саяне стартовали только в 2015 году.

- В этом году мы впервые обследовали Китойские гольцы и северный склон Тункинских гольцов. Мы также изучили хребет Большой Саян, где обследовали традиционные места и проложили новые маршруты. Места здесь труднодоступные: горные реки, которые не перейти вброд, заболоченные подходы к горам, удалённость, постоянные встречи с хозяином тайги — медведем. Пока мы не можем подтвердить присутствие ирбиса в Китойских гольцах, требуется продолжение работы, - отметил Сергей Малых.

Летом 2019 года сотрудники организации «Азия-Ирбис» совершили пять поездок и обследовали мониторинговые участки, расположенные в Сархойском горном узле, в горном массиве Мунку-Сардык, Тункинских и Китойских гольцах на территории Окинского и Тункинского районов Бурятии. Биологи проверили 29 фотоловушек, обнаружили и зафиксировали отпечатки лап и поскрёбы снежного барса. Экскременты ирбиса были собраны для молекулярно-генетического анализа.

Участники экспедиций отмечают: численность сибирского горного козла — основной добычи снежного барса в России — крайне низкая. За всё лето эксперты зафиксировали всего 87 козерогов в 11 группах.

Во время экспедиций все находки эксперты фиксировали с помощью уникального мобильного приложения NextGIS Сollector. Приложение разработано по инициативе WWF-России в 2018 году московской IT-компанией NextGIS специально для мониторинга снежного барса. Программа сохраняет силы и ресурсы инспекторов и научных работников, позволяет записать данные одним касанием экрана, не используя бумажных форм. Вся информация автоматически загружается на сервер при подключении мобильного телефона к интернету.

Главными угрозами редкому хищнику в Бурятии остаются: браконьерство, как прямое, так и косвенное, когда снежный барс попадает в капканы и петли, расставленные на других животных, а также низкая численность дикий копытных, в особенности, сибирского горного козла.


снежный барс
 
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