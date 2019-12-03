Снежный барсёнок Гагарин снова отметился в Бурятии

- Ранее в регионе фиксировали ещё трех котят 2017 года из выводков двух самок. Сейчас котята уже подросли и отделились от самок, заняв свои индивидуальные участки. К сожалению, камеры больше не регистрируют этих котят, поэтому этих трёх барсят мы не учитываем. Надеемся, что ещё их увидим. Сейчас фотоловушки отмечают присутствие лишь одного котёнка самки Кучерявой. Он ещё маленький, ему ходить с мамой ещё год. Этого котёнка мы назвали Гагарин. Впервые камеры запечатлели его 12 апреля 2019 года в день космонавтики, — сообщил эксперт Алтае-Саянского отделения WWF Сергей Малых.







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Главными угрозами редкому хищнику в Бурятии остаются: браконьерство, как прямое, так и косвенное, когда снежный барс попадает в капканы и петли, расставленные на других животных, а также низкая численность дикий копытных, в особенности, сибирского горного козла.





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