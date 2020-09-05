Параатлет из Бурятии завоевал золото чемпионата России

Соревнования среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата проводились с 3 по 5 сентября







Бурятский спортсмен Михаил Асташов завоевал золотую медаль чемпионата. Об этом вчера вечером сообщило министерство спорта и молодёжной политики Бурятии.



Наставник уникального спортсмена – заслуженный тренер Бурятии Николай Тетерин.











- И всё это без отдыха и без перерывов. Это был мой первый старт на такую дистанцию, поэтому я очень сильно волновался и переживал! И, если честно, не до конца верил в себя, думал не дойду до финиша... Такие мысли в основном мелькали из-за бегового сегмента, так как я раньше никогда не бегал так много, да ещё и после плавания с велосипедом, - признавался Михаил Асташов в Instagram.



Тогда он добавил, что теперь можно будет «замахнуться» на полную дистанцию соревнований Ironman (серия соревнований по триатлону на длинную дистанцию, проводимая Всемирной корпорацией триатлона - заплыв на 2,4 мили, заезда на велосипеде на 112 миль и забег на 26,2 мили – прим. ред.).





Летом бурятский спортсмен усердно тренировался. Как сообщал «Байкал-Daily», в июне Михаил Асташов покорил 113 километров дистанции триатлона на озере Балтым. Дистанция называется «половинкой» - параспортсмен проплыл 2 км, проехал 90 км на велосипеде и пробежал еще 21 км.- И всё это без отдыха и без перерывов. Это был мой первый старт на такую дистанцию, поэтому я очень сильно волновался и переживал! И, если честно, не до конца верил в себя, думал не дойду до финиша... Такие мысли в основном мелькали из-за бегового сегмента, так как я раньше никогда не бегал так много, да ещё и после плавания с велосипедом, - признавался Михаил Асташов в Instagram.Тогда он добавил, что теперь можно будет «замахнуться» на полную дистанцию соревнований Ironman (серия соревнований по триатлону на длинную дистанцию, проводимая Всемирной корпорацией триатлона - заплыв на 2,4 мили, заезда на велосипеде на 112 миль и забег на 26,2 мили – прим. ред.).

С 3 по 5 сентября в Ижевске проходит чемпионат России по велосипедному спорту в дисциплине «шоссе» среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Заявки на участие подали 54 спортсмена из 12 регионов России, сообщает Параолимпийский комитет России.