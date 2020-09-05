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Параатлет из Бурятии завоевал золото чемпионата России

Параатлет из Бурятии завоевал золото чемпионата России
Общество,  Фото:страница Михаила Асташова
Соревнования среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата проводились с 3 по 5 сентября 

С 3 по 5 сентября в Ижевске проходит чемпионат России по велосипедному спорту в дисциплине «шоссе» среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Заявки на участие подали 54 спортсмена из 12 регионов России, сообщает Параолимпийский комитет России.

Бурятский спортсмен Михаил Асташов завоевал золотую медаль чемпионата. Об этом вчера вечером сообщило министерство спорта и молодёжной политики Бурятии. 

Наставник уникального спортсмена – заслуженный тренер Бурятии Николай Тетерин. 

Летом бурятский спортсмен усердно тренировался. Как сообщал «Байкал-Daily», в июне Михаил Асташов покорил 113 километров дистанции триатлона на озере Балтым. Дистанция называется «половинкой» - параспортсмен проплыл 2 км, проехал 90 км на велосипеде и пробежал еще 21 км.

- И всё это без отдыха и без перерывов. Это был мой первый старт на такую дистанцию, поэтому я очень сильно волновался и переживал! И, если честно, не до конца верил в себя, думал не дойду до финиша... Такие мысли в основном мелькали из-за бегового сегмента, так как я раньше никогда не бегал так много, да ещё и после плавания с велосипедом, - признавался Михаил Асташов в Instagram.

Тогда он добавил, что теперь можно будет «замахнуться» на полную дистанцию соревнований Ironman (серия соревнований по триатлону на длинную дистанцию, проводимая Всемирной корпорацией триатлона - заплыв на 2,4 мили, заезда на велосипеде на 112 миль и забег на 26,2 мили – прим. ред.).


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