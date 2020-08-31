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На носорога в центре Улан-Удэ ушло около 100 кг металла

На носорога в центре Улан-Удэ ушло около 100 кг металла
Общество,  Фото:страница Соелмы Дагаевой
Модель шерстистого носорога приглянулась жителям Улан-Удэ

Министр культуры Бурятии Соелма Дагаева на своей странице в Instagram рассказала о недавно открывшемся в Улан-Удэ «Музейном дворике».

- В городе появился железный носорог, у которого люди фотографируются. Это перед музеем Сампилова в открывшемся «Музейном дворике». Проект создан музеем природы. Изготовила носорога мастерская «Лотос», скульптор Болот Цыжипов. Металлическое животное очень хорошо вписалось в городскую картинку на фоне стеклянного треугольника соседнего здания. Оно встало в уголке площадки. Зелёное поле, будто трава; маленький прудик; карта республики с обозначениями, где кто водится и какое растение живёт; доска, где можно рисовать; песочек с кисточками - импровизация раскопок и носорог, предок которого обитал когда-то на территории Бурятии. В полу мозаика из камней, что подарил нам мастер Юрий Мандаганов: то лазурит, то белый кварц (хотелось показать, какие недра есть у нас), - поделилась Соелма Дагаева.

Министр добавила, что сотрудники музея проводят здесь на открытом воздухе интерактивные занятия. На площадку вход бесплатный.

- Дождливо, но ещё будут солнечные дни, мамочки с детьми могут прогуливаться и заглядывать сюда, - отмечает Соелма Дагаева.

На изготовление арт-объекта – модели шерстистого носорога ушло около 100 кг металла.

Предоставил дополнительные материалы и консультировал Юрий Мандаганов - заслуженный художник России, почётный академик Российской академии художеств.

Как сообщал «Байкал-Daily», «Музейный дворик» открылся у Художественного музея 27 августа. Модель шерстистого носорога решили здесь установить, так как кости этого животного и сейчас можно встретить во многих сельских и школьных музеях Бурятии.
скульптура
 
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