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Северобайкальск и Бабушкин выиграли конкурс проектов создания комфортной городской среды

Северобайкальск и Бабушкин выиграли конкурс проектов создания комфортной городской среды
Общество,  Фото:gorodsreda.ru
Также победили пять городов Иркутской области и три Забайкальского края

Федеральная комиссия IV всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды подвела его итоги. Всего на участие в конкурсе была подана 301 заявка из 76 субъектов Российской Федерации. Победителями стали 160 проектов, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

Члены федеральной комиссии отметили, что наибольшее число проектов по итогам четвертого конкурса будет реализовано в республиках Башкортостан и Татарстан, Иркутской, Ленинградской, Московской, Мурманской и ряде других областей.

– Интерес к конкурсу очень высокий. В этом году мы получили 301 заявку. По сравнению с прошлым годом выросло количество заявок по двум категориям: «исторические поселения» и «малые города с численностью населения до 20 тыс. человек», – отметил председатель федеральной комиссии, зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

От Бурятии выиграли обе заявки. Среди малых городов с численностью населения от 20 до 50 тыс. человек победителем стал Северобайкальск с проектом прибрежного парка на берегу озера Байкал «Северное сияние Байкала». В категории малых городов с численностью населения до 20 тыс. человек включительно выиграл Бабушкин с проектом благоустройства общественных территорий центральной части города в рамках концепции «Черничные ночи».

Пять городов Иркутской области: Усолье-Сибирское, Нижнеудинск, Тайшет, Киренск и Байкальск вошли в число победителей конкурса. Сумма грантов для победителей составляет 320 млн рублей. Всего от региона было подано семь заявок: в номинации малые города до 20 тыс. человек – Киренск, Слюдянка и Байкальск, малые города от 20 до 50 тыс. человек – Тайшет, Нижнеудинск и Зима, от 50 до 100 тыс. человек – Усолье-Сибирское. В следующем году начнётся реализация проектов благоустройства парка городского дворца культуры и набережной реки Застрянка в Нижнеудинске, озера Молодёжное в Усолье-Сибирском и реновация главного общественного пространства в Байкальске. Также благоустроят Тайшетский городской парк и несколько улиц в городе Киренске.

В Забайкальском крае в категории малых городов с численностью населения от 50 тыс. человек до 100 тыс. человек включительно победил Краснокаменск, где собираются реконструировать детский парк культуры и отдыха. Среди малых городов от 20 до 50 тыс. человек – Борзя с концепцией развития и благоустройства центра города «Энергия солнца». Среди малых городов до 20 тыс. человек – Сретенск с концепцией развития и благоустройства центральной части города «Сретенск. Место встречи».

Малые города с численностью населения от 50 до 100 тыс. человек получат по 80 млн рублей, от 20 до 50 тыс. человек – по 70 млн рублей, города с численностью населения до 20 тыс. человек – по 50 млн рублей. 
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