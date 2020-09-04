За сутки прибавилось сразу 54 больных COVID-19
По информации управления Роспотребнадзора, на утро 4 сентября общее количество случаев заражения COVID-19 в Бурятии выросло до 5481. Из них по Улан-Удэ – 3126.
За сутки диагноз подтвердили сразу у 54 человек. Это больше, чем в последние дни: накануне суточный прирост был +47, а до этого +49, +40, +48.
Из 54 новых случаев COVID-19: 16 человек обследовали из-за признаков ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными заражёнными.
За всё время успешно завершили лечение и выписались из больниц 4549 человек, или 83%. В том числе накануне выздоровели 32 человек.
Умерли 56 больных. Как сообщал «Байкал-Daily», летальные исходы происходят третий день подряд, только накануне умерли две женщины.
На сегодня проходит лечение в стационарах республики 491 больной. На амбулаторном лечении находятся ещё 385 пациентов с лёгким течением болезни.
Число госпитализированных детей снизилось с 41 до 36. Их состояние удовлетворительное.
В реанимации находятся 15 тяжёлых взрослых пациентов, из них на ИВЛ – четверо.
Круг контактных лиц больных на сегодня составляет 1714 человека.
Как сообщал «Байкал-Daily», перед началом нового учебного года в Улан-Удэ больше 90 учителей отстранили от работы из-за коронавируса. Это касается средних школ №20, 22 и прогимназии №108. У учителей из первых двух школ нашли коронавирус. А анализы у педагогов прогимназии брала медсестра, заражённая коронавирусом.
Раскрыт средний возраст больных коронавирусом в Бурятии – в основном заболевают люди трудоспособного возраста. Заболевших детей больше, чем пенсионеров.
Учреждения дополнительного образования в Бурятии возобновят работу c 14 сентября.
Коронавирус в Бурятии набирает обороты
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Коноплю мужчина собрал для собственного употребления
Пожар произошёл на проспекте Автомобилистов
За сутки прибавилось сразу 54 больных COVID-19
Накануне скончались сразу две пациентки
Один из них уже был судим за браконьерство
Автомобиль съехал с дороги
Один из несовершеннолетних угонщиков оказался в коме
Преступники вынесли с заправки почти 800 тысяч рублей
На хитрую женщину возбудили уголовное дело
Следователи и специалисты возьмут образцы почвы
Собственников обязали устранить выявленные нарушения
Мужчина в момент звонка был пьян
Реакция неизвестного мужчины спасла жизнь ребёнка
Пожар произошёл в Северо-Байкальском районе
Водителю, устроившему аварию, 23 года