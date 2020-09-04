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Коронавирус в Бурятии набирает обороты

Коронавирус в Бурятии набирает обороты
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
За сутки прибавилось сразу 54 больных COVID-19

По информации управления Роспотребнадзора, на утро 4 сентября общее количество случаев заражения COVID-19 в Бурятии выросло до 5481. Из них по Улан-Удэ – 3126.

За сутки диагноз подтвердили сразу у 54 человек. Это больше, чем в последние дни: накануне суточный прирост был +47, а до этого +49, +40, +48.

Из 54 новых случаев COVID-19: 16 человек обследовали из-за признаков ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными заражёнными.

За всё время успешно завершили лечение и выписались из больниц 4549 человек, или 83%. В том числе накануне выздоровели 32 человек.

Умерли 56 больных. Как сообщал «Байкал-Daily», летальные исходы происходят третий день подряд, только накануне умерли две женщины.

На сегодня проходит лечение в стационарах республики 491 больной. На амбулаторном лечении находятся ещё 385 пациентов с лёгким течением болезни.

Число госпитализированных детей снизилось с 41 до 36. Их состояние удовлетворительное.

В реанимации находятся 15 тяжёлых взрослых пациентов, из них на ИВЛ – четверо.

Круг контактных лиц больных на сегодня составляет 1714 человека.

Как сообщал «Байкал-Daily», перед началом нового учебного года в Улан-Удэ больше 90 учителей отстранили от работы из-за коронавируса. Это касается средних школ №20, 22 и прогимназии №108. У учителей из первых двух школ нашли коронавирус. А анализы у педагогов прогимназии брала медсестра, заражённая коронавирусом.

Раскрыт средний возраст больных коронавирусом в Бурятии – в основном заболевают люди трудоспособного возраста. Заболевших детей больше, чем пенсионеров.

Учреждения дополнительного образования в Бурятии возобновят работу c 14 сентября.  
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