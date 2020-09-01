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В Улан-Удэ готовят премьеру по пьесе голливудского режиссёра

В Улан-Удэ готовят премьеру по пьесе голливудского режиссёра
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Калека с острова Инишмаан» – Святой из Голливуда?

В Государственном русском драматическом театре им. Н.А. Бестужева проходят репетиции премьерного спектакля «Калека с острова Инишмаан» (16+) в постановке Антона Коваленко (Санкт-Петербург). Автор пьесы – Мартин Макдонах, знаменитый британский сценарист, продюсер, драматург, лауреат премий «Оскар», «BAFTA», «Золотой глобус», автор и режиссёр фильмов «Залечь на дно в Брюгге», «Семь психопатов» и «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».

«Калека с острова Инишмаан» – одна из пьес, написанная автором об Аранских островах. Затерянные у берегов Ирландии они и сегодня привлекают внимание туристов каменистыми склонами, морем и особой аутентичной атмосферой. Здесь живут настоящие ирландцы, отрезанные от большого мира, грубоватые, но искренние и честные в своих чувствах и отношениях.

В центре сюжета – калека Билли, который мечтает вырваться на съемки фильма «Человек из Арана», созданного на заре Голливуда в 1934 году. Он живет на острове, где его единственное развлечение – разглядывание коров. Среди людей, знающих друг друга, как облупленных. Они ходят в дырявых отрепьях, питаются зеленым горошком, важной новостью считают драку гуся и кошки, а свою страну – дырой. «Значит, Ирландия не такая уж дыра, раз сюда приезжают французы, (…заплывают акулы, голливудские режиссёры снимают фильмы)», – так они рассуждают.

«Калека с острова Инишмаан» – это история о простых людях, задавленных тяжелым бытом, грузом ответственности и беспросветности. В своем роде все они искалечены духовно, в отличие от калеки Билли, изуродованного снаружи, но сумевшего внутри себя сохранить чистоту, милосердие и любовь. И даже порочный Голливуд, куда так стремился Билли, не смог его испортить.

– Время действия пьесы – момент рождения Голливуда. Автор рассматривает, из чего все возникло, на чем сыграла эта индустрия, что ей удалось захватить весь мир. И что может быть ей противопоставлено? Нас до сих пор увлекает то, что предлагает Голливуд, настолько он изощрен в своем предложении и в своих возможностях. Устоять – невозможно. Он найдет возможность купить каждого из нас с потрохами. Мы смотрим на Голливуд, мы берем с него пример, мы потребляем то, что он ему нужно и думаем так, как он хочет. Эта история если не тотально, то, по сути, в чем-то пытается противостоять голливудскому мировоззрению, потому что вся наша жизнь – эта «Фабрика грез». Мартин Макдонах дает нам возможность со стороны увидеть, что мы тонем в этом «Голливуде», который нам заменил мечту, – говорит Антон Коваленко.

Также важной темой для режиссёра становится тема юродства и святости. Калека Билли так не похож на тех, кто его окружает. Он сбежал из этого заброшенного Богом острова в Америку в надежде стать счастливым. Но вернулся ни с чем… Пройдя этот «крестный» путь страданий и вновь обретя дом, он открывает в себе источник бесконечной любви к ближнему. Но нужна ли она хоть кому-то?

Художник спектакля Анна Федорова придумала атмосферную сценографию, где главным становится металлическая стена-море.

– Мне хотелось, с одной стороны, поэтизировать этот мир, чтобы все было не так страшно и беспросветно, пустить туда воздуха. Но, с другой, чтобы осталась эта жесткость, чтобы передать, в каком сложном мире живут эти люди. Потому что это остров, где нет деревьев, где земли практически тоже нет, только камни. Мы с Антоном пришли к этому помятому железу, в которое люди от безысходности стучат, пытаясь проломить эту стену. При этом это и море, и небо, пасмурное небо Ирландии, – рассказывает художник.

В спектакле заняты народный артист Бурятии Сергей Васильев, заслуженные артистки Бурятии Кристина Баженова и Алена Байбородина, актеры Елизавета Михайлова, Дмитрий Тарбеев, Евгений Винокуров, Артур Шувалов, Петр Прозоровский и Роман Гаврилов.

Спектакль будет представлен зрителю, как только снимут ограничения, сообщили в пресс-службе театра имени Бестужева.

Русский драмтеатр спектакль
 
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