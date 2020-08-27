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В Улан-Удэ открылся «Музейный дворик»

В Улан-Удэ открылся «Музейный дворик»
Общество,  Фото:пресс-служба минкультуры РБ
Необычная интерактивная площадка появилась у музея природы Бурятии

Сегодня, 27 августа, у входа в художественный музей имени Ц.С. Сампилова в Улан-Удэ, куда переехал музей природы Бурятии, появилась уникальная зелёная зона. Её назвали «Музейный дворик».

Действительно, здесь получился уголок для интересного досуга с небольшим прудиком и скамейками. Известный художник Юрий Мандаганов сделал небольшие тактильные дорожки из местных камней и пород деревьев. Несколько фотозон позволят сделать интересные снимки всем желающим. Кроме этого, на стене у пруда можно изучить необычную карту Бурятии с ареалами обитания животных.

Также здесь представлены разные виды динозавров: можно поиграть в палеонтолога, расчищая кисточкой импровизированную яму с костями древних ящеров. А мамонтёнок и белочка призывают гостей зайти внутрь музея.

Наибольшее внимание привлекает яркий и необычный арт-объект – скульптура шерстистого носорога. Кости этого животного и сейчас можно встретить во многих сельских и школьных музеях Бурятии.

- Доступ сюда бесплатный, среда адаптирована для людей с ограниченными возможностями здоровья, – передаёт слова министра культуры РБ Соелмы Дагаевой пресс-служба министерства.
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