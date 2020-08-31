Танкисты из Бурятии быстрее всех участников «Танкового биатлона» в Подмосковье
Танковый экипаж из Бурятии установил рекорд скорости на «Танковом биатлоне» в рамках Армейский международных игр «АрМИ-2020». Игры проходят на подмосковном полигоне Алабино.
Экипаж из Бурятии установил рекорд скорости этого года соревнований, разогнав танк до 81 км/ч.
- В ходе прохождения трассы на полигоне Алабино танковый экипаж, который входит в состав сборной команды Вооружённых Сил Российской Федерации, в индивидуальной гонке вторых экипажей первого дивизиона показали лучший в своём заезде результат среди коллег из Казахстана, Киргизии и Узбекистана, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В состав этого танкового экипажа мотострелкового соединения командир танка гвардии старший сержант Сергей Михеев, наводчик-оператор гвардии сержант Павел Золотько, механик-водитель гвардии младший сержант Баин Бодеев.
Подготовка экипажей проходила под руководством чемпионов армейских международных игр «Арми-2018» и «Арми-2019» прапорщика Бато Цыдыпова из Улан-Удэ и старшины Ивана Осеева (Кяхта). Они победители «Танкового биатлона» в 2019 году. Тогда прапорщик Бато Цыдыпов стал двукратным чемпионом мира, а старшина Иван Осеев установил рекорд скорости танка, разогнав боевую машину до 84 км/ч.
Как сообщал «Байкал-Daily», на днях на видео засняли, как танк экипажа из Бурятии перелетает через колейный мост.
Танковый экипаж из Бурятии установил рекорд скорости
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