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На «Танковом биатлоне» экипаж из Бурятии перелетел мост

На «Танковом биатлоне» экипаж из Бурятии перелетел мост
Общество, 
Впечатляющий манёвр запечатлели на видео

На полигоне Алабино в Московской области проходят Армейские международные игры «АрМИ-2020». Пятый день проводятся заезды участников «Танкового биатлона», от России участвует несколько экипажей.

В один из дней танковый экипаж показал удивительный результат. Танку весом более 40 тонн удалось перелететь через колейный мост. Видео снял участник «АрМИ-2020» из Калмыкии, он сообщил, что в составе этого танкового экипажа были представители Бурятии.

«Летающий танк под управлением наших братьев бурятов! Посмотрите видео впервые в истории танкового биатлона танк весом более 40 тонн легко перелетел колейный мост! Друзья болеем за наших братьев бурят! Болеем за наш экипаж!» - написал автор видео (орфография сохранена).


Ролик появился также в паблике «Весь Улан-Удэ», подписчики которого восхищаются профессионализмом военных.

«Молодцы, ребята. Так держать. Бурятия, вперёд.», «Очень зрелищный вид», «На это можно смотреть вечно», «Впечатляюще, молодцы», «Красавчики, молодцы», - пишут пользователи.

Как сообщал «Байкал-Daily», в 2019 на международных Армейских играх победу в «Танковом биатлоне» одержал российский экипаж в составе наводчика-оператора, старшины Бато Цыдыпова из Улан-Удэ, механика-водителя, старшины Ивана Осеева из Кяхты под командованием старшины Михаила Жилина из Борзи Забайкальского края.

За эту победу глава Бурятии Алексей Цыденов подарил танкистам сертификаты на лошадей бурятской породы.
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