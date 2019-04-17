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Бурятский митрополит: «За 10 лет сделал роскошный подарок – зимние ботинки»

Бурятский митрополит: «За 10 лет сделал роскошный подарок – зимние ботинки»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Глава Бурятской митрополии отреагировал на слухи о якобы огромной зарплате

Митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Савватий на днях сделал ироничную запись на своей странице в Facebook, опровергнув слухи о больших доходах.

«Что там говорят? Миллион? Обещаю с миллионной зарплаты ежемесячно переводить деньги на строительство кафедрального собора 990 000. Оставшиеся 10т.р., уж извините, на носки-бензин оставлю себе», - написал Савватий.

«А то, знаете, износился немного - за 10 лет себе в прошлом году сделал роскошный подарок, купил себе зимние ботинки...» - откровенно добавил глава Бурятской митрополии.

Как сообщал «Байкал-Daily», строительство кафедрального собора, который станет крупнейшим в городе, началось в июне 2013 года. Землю для него отдали лучшую – в самом центре Улан-Удэ, в парке имени Орешкова. Тогда же звучали заверения, что храм может быть построен уже через два года, к 2015-му. Однако, так как строительство ведётся только на пожертвования, стройка затянулась по сей день.

Известно, что храм планируется в виде двухэтажного здания с цокольным этажом, общей площадью около 2,78 тысяч квадратных метров. Запланировано установить три престола, построить отдельный крестильный храм, библиотеку, воскресную школу, конференц-зал, трапезную, служебные помещения. В планах значится автостоянка на 36 машиномест.

Справка:

Митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Савватий (Сергей Антонов) родился в городе Чебоксары Чувашской Республики 1 сентября 1968 года, в семье свяшеннослужителя. В 1986-1988 годах служил в рядах советской армии, в войсках ВВС. Монашеский постриг с именем Савватий, в честь преподобного Савватия Соловецкого, произошёл в 1989 году.

Начинал рядовым священнослужителем кафедрального собора Введения во храм Пресвятой Богородицы в Чебоксарах. В 1993 году был назначен наместником Свято-Троицкого мужского монастыря в Чебоксарах, получив сан игумена. В 1993 году окончил Московскую духовную семинарию, в 2004 году — Московскую духовную академию.

В 1996 году Патриарх Алексий возвёл его в сан архимандрита.

В 2005 году состоялась хиротония архимандрита Савватия во епископа Алатырского, викария Чебоксарской епархии.

В октябре 2009 года назначен правящим архиереем новой Улан-Удэнской и Бурятской епархии. В 2014 году возведён в сан архиепископа.

В 2015 году после образования Бурятской митрополии был назначен её главой. В том же году был возведён в сан митрополита.

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