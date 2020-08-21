«Леди Евразия» из Улан-Удэ поедет в Сингапур

- «Леди Евразия» - это конкурс немного другого формата, к которым мы с вами привыкли, – рассказала «Байкал-Daily» региональный представить конкурса директор конкурса «Миссис Бурятия» Наталия Быкова. – Здесь главным критерием победы в конкурсе являются не модельные параметры и красивое личико, а внутренний мир женщины и её реальные достижения в жизни.





Одним из этапов конкурса стало также представление национального костюма. Для этого была проведена специально очень яркая фотосессия в живописных местах Горного Алтая.





Мама двоих детей, военнослужащая Елена Дактаева в 2019 году стала «Миссис Улан-Удэ». После она завоевала титул «Миссис зрительских симпатий» на конкурсе «Миссис Россия Мира-2019» и вошла в топ-20 замужних красоток страны















