«Леди Евразия» из Улан-Удэ поедет в Сингапур

Как сообщал «Байкал-Daily», 20 августа в Республике Алтай состоялся финал конкурса «Леди Евразия-2020» для замужних женщин от 23 до 45 лет. Бурятию представляла «Миссис Улан-Удэ 2019» Елена Дактаева, завоевавшая в итоге главный титул.
- «Леди Евразия» - это конкурс немного другого формата, к которым мы с вами привыкли, – рассказала «Байкал-Daily» региональный представить конкурса директор конкурса «Миссис Бурятия» Наталия Быкова. – Здесь главным критерием победы в конкурсе являются не модельные параметры и красивое личико, а внутренний мир женщины и её реальные достижения в жизни.
Конкурс состоял из нескольких этапов. Первый – это визитка, представление своего региона, о котором нужно было максимально доступно и интересно рассказать за минимальное время. Рассказ дополнялся фильмом о регионе.
Второй этап – это творческий номер. 2020 год объявлен годом 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, и творческие номера были именно по этой теме. Участницы читали стихи о войне, некоторые передали эмоции через танец и песню. Елена Дактаева читала очень трогательное стихотворение о женщинах, переживших войну, с пожеланием, чтоб другие жёны и матери никогда не узнали всю ту боль.
Одним из этапов конкурса стало также представление национального костюма. Для этого была проведена специально очень яркая фотосессия в живописных местах Горного Алтая.
В финале конкурса было три выхода. Первый - представление, все участницы были в красных платьях, второй выход в национальном костюме, и третий, финальный – в красивых вечерних платьях.
- Организаторы конкурса соблюдали все условия карантина, и для участниц было очень непросто выступать перед практически пустым залом. Там были только члены жюри и камера, благодаря которой мы смогли наблюдать за конкурсом находясь у себя дома – рассказала Наталия Быкова.
Елена достойно справилась со всеми этапами конкурса и завоевала высшую награду. Также она получила номинацию «Леди вдохновение» и выиграла в номинации за самый лучший национальный костюм.
Елена получила приглашение представлять Евразию на международном конкурсе «Mrs Worldwide 2020», который пройдёт в Сингапуре этой осенью.
- Для нашей республики это первое участие в таком конкурсе, и сразу победа! Гордость переполняет меня за нашу Елену, и за нашу родину, потому что наши женщины не только красивые внешне, но и внутри прекрасны и многогранны. Искренне поздравляем нашу Леночку, её мечта сбылась, а если вы хотите стать будущей победительницей и осуществить мечту, то следите за новостями, скоро будет объявлен новый набор для участия в конкурсе «Миссис Бурятия-2021». Он, возможно именно для вас станет стартом в осуществлении ваше заветной мечты! – с улыбкой добавила Наталия.
Мама двоих детей, военнослужащая Елена Дактаева в 2019 году стала «Миссис Улан-Удэ». После она завоевала титул «Миссис зрительских симпатий» на конкурсе «Миссис Россия Мира-2019» и вошла в топ-20 замужних красоток страны.