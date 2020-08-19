По предварительным данным, обнаруженным человеческим костям 7000 лет
В микрорайоне Зеленхоз в Улан-Удэ обнаружено древнее погребение: найденным костям, по предварительной оценке, 7000 лет. Наткнулись на кости местные жители совершенно случайно – когда копали компостную яму на огороде. Сейчас древнюю находку изучают учёные.
- Мы уже практически раскопали погребение – оказалось, это погребение после неолита, нового каменного века, предварительно датируем 7 тысячами лет назад. Погребение было коллективное, в нём три человека – двое взрослых и один ребёнок, - сообщила «Байкал-Daily» научный сотрудник Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН Наталья Цыденова.
Рядом с костями обнаружено не так уж много предметов
- На лбу одного из взрослых найдено кольцо диаметром около 4-5 сантиметров - украшение, также у этого же человека оказались на запястьях браслеты из маленьких колечек. Больше находок никаких нет, - отметила Наталья Цыденова.
Погребение было обнаружено ещё в мае, однако для получения разрешения на раскопки потребовалось время. Работы стартовали чуть больше недели назад.
Раскопки курирует ведущий научный сотрудник Института, доктор исторических наук, профессор Прокопий Коновалов.
- Кости будут перевезены в Институт монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук в БНЦ. Там уже будет изучать их палеоантрополог, затем по возможности будем другие анализы делать, радиоуглеродное датирование, чтобы точно узнать датировку этого погребения и т.д., - сообщила Наталья Цыденова.
Улан-удэнцы на огороде наткнулись на древнее захоронение
Общество, Фото:
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По предварительным данным, обнаруженным человеческим костям 7000 лет
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